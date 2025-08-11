Gần 150 nhà vật lý đến Việt Nam để bàn về vũ trụ và lịch sử các ngôi sao

Tại Trung tâm ICISE ở thung lũng Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đang diễn ra 2 hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề rất mới lạ về "vũ trụ học" và "sự hình thành các ngôi sao”, thu hút gần 150 nhà khoa học vật lý trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Người dân, du khách trải nghiệm các mô hình vũ trụ và lịch sử các vụ nổ sao ở thung lũng Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm ICISE, cho biết, hai sự kiện trên diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 11 đến 15-8. Trong đó, hội nghị quốc tế “Vũ trụ học” có sự tham gia của gần 50 nhà khoa học, nghiên cứu trẻ từ 16 quốc gia, trong đó có 6 chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ, nổi bật là Giáo sư Edward Rocky Kolb (Đại học Chicago, Hoa Kỳ) - nhà vũ trụ học rất có uy tín trên thế giới.

Các nhà vật lý trên 30 quốc gia bắt đầu hội nghị tại Trung tâm ICISE. Ảnh: TRUNG NHÂN

Đây là hội nghị “Vũ trụ học” lần thứ 5 tổ chức tại Việt Nam, lần đầu tổ chức năm 2013. Dịp này, các nhà khoa học quốc tế và trong nước cùng kỷ niệm 60 năm phát hiện bức xạ phông nền vũ trụ (Cosmic Microwave Background – CMB) của hai nhà khoa học Mỹ Arno Penzias và Robert Woodrow Wilson – công trình đoạt Giải Nobel Vật lý 1978, góp phần củng cố bằng chứng cho mô hình “Vụ nổ lớn” (Big Bang) trong vũ trụ học hiện đại.

Hội nghị có 15 chủ đề khoa học với 41 báo cáo chuyên sâu, tập trung vào các nội dung như: bức xạ phông nền vũ trụ, cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ, sóng hấp dẫn; năng lượng tối, vật chất tối và các lý thuyết hấp dẫn sửa đổi; quá trình sinh baryon và lepton, vũ trụ sơ khai và giai đoạn lạm phát vũ trụ; hố đen, thuyết tương đối số, lý thuyết trường lượng tử trong không-thời gian cong; vũ trụ học neutrino…

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc chào hỏi các khách mời. Ảnh: TRUNG NHÂN

Cũng tại hội nghị, các đại biểu bàn về “Sự hình thành các sao trong các môi trường khác nhau” thu hút 90 nhà khoa học, nghiên cứu trẻ đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Sự kiện được điều hành bởi nhiều nhà khoa học đầu ngành đến từ các nước như: Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Pháp…

Tại hội nghị, các nhà khoa học sẽ tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu quá trình hình thành sao, tận dụng hiệu quả các năng lực quan sát tiến bộ của kính thiên văn thế hệ mới. Mục tiêu cuối cùng làm sáng tỏ các quá trình vật lý diễn ra trong các môi trường khác nhau, từ các ngôi sao riêng lẻ và đám mây phân tử cho đến quy mô toàn thiên hà.

Chủ đề chính hội nghị, bao gồm: đám mây phân tử, hình thành sao khối lượng thấp và khối lượng lớn, cân bằng năng lượng trong quá trình hình thành sao, phản hồi từ sao, nhiễu loạn trong đám mây, vai trò của từ trường...

Quang cảnh khai mạc hội nghị

Hội nghị là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của cộng đồng khoa học quốc tế trong việc khám phá bản chất và nguồn gốc của vũ trụ, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là Trung tâm ICISE, trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác khoa học xuyên biên giới.

Các nhà khoa học, đại biểu giao lưu bên lề hội nghị

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN Gia Lai cho biết, hai sự kiện trên góp phần giúp nâng cao vị thế khoa học – công nghệ của tỉnh Gia Lai và khu vực. Qua đây, sẽ thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu đa quốc gia, huy động sức mạnh trí tuệ toàn cầu giải quyết các vấn đề về vũ trụ, thiên văn học. Đặc biệt, đây sẽ là diễn đàn để các nhà vật lý trẻ Việt Nam và châu Á tiếp cận, cập nhật kiến thức mới, tìm kiếm những hợp tác trong tương lai...

NGỌC OAI