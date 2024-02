Gần 300 du khách Đài Loan (Trung Quốc) “mắc kẹt” tại Phú Quốc sẽ trở về Đài Loan ngày mai

Đoàn khách Đài Loan tham quan Phú Quốc. Ảnh: Hà Tuấn Minh

Chiều 13-2 (mùng 4 tết), thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đơn vị đang rà soát, nắm thông tin liên quan tới 292 du khách Đài Loan “mắc kẹt” tại Phú Quốc, Kiên Giang.

Thông tin từ Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, đoàn khách nói trên đã mua các gói tour của Công ty We Love Tour (trụ sở Đài Bắc) đến Phú Quốc du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đoàn khách rời Đài Loan vào thứ bảy để đến đảo Phú Quốc, chuyến du lịch kéo dài 5 ngày.

Tuy vậy, đoàn khách rơi vào tình huống “đem con bỏ chợ” khi đến Phú Quốc và bị công ty du lịch bỏ rơi. Theo báo Focus Taiwan, các thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội khi một du khách Đài Loan phàn nàn về vụ việc từ ngày 10-2. Cụ thể, đoàn khách được công ty du lịch địa phương tiếp nhận là Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam thông báo mỗi cá nhân sẽ phải trả thêm 720 USD để tiếp tục hành trình.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam, cho biết công ty có hợp đồng đón 3 đoàn khách của We Love Tour trên 3 chuyến bay thuê chuyến từ ngày 10 đến 14-2, nhưng vào ngày 31-1, công ty này đã có văn bản hủy hợp đồng vì phía We Love Tour không thanh toán như cam kết.

Cũng theo ông Hà Tuấn Minh, vào ngày 9-2, đoàn khách 292 người của We Love Tour đáp chuyến bay đến Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón, không đặt phòng khách sạn, không có hướng dẫn viên. Phía Công ty We Love Tour đã nhiều lần năn nỉ doanh nghiệp hỗ trợ đoàn khách và vì lý do nhân đạo, công ty đã chấp nhận điều 4 chuyến xe, thuê khách sạn để phục vụ.

Hạn thanh toán bổ sung vào ngày 11-2 nhưng We Love Tour không chuyển tiền nên Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam thông báo kết thúc chương trình. “Chúng tôi đã báo với chính quyền và Công an TP Phú Quốc, đồng thời có văn bản gửi Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang ngay sau khi vụ việc xảy ra để được hỗ trợ giải quyết”, ông Minh cho hay.

Song song với làm việc cùng đại diện We Love Tour, ông Hà Tuấn Minh cũng đã làm việc với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TPHCM, Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan về tình hình đoàn khách và phương án xử lý. Qua đó, các bên thống nhất để Winner thu tiền trực tiếp từ du khách, phía công ty của Đài Loan sẽ chuyển trả cho khách khi có hóa đơn của Winner xuất nhưng nhiều khách không đồng ý.

Đến ngày 12-2, We Love Tour vẫn không thanh toán, phía Đài Loan đề nghị yêu cầu hỗ trợ lần 2. Sau đó, Công ty TNHH du lịch quốc tế Việt Nam Winner đã sắp xếp cho 292 du khách có chỗ ở tại khách sạn Sailing, đoàn tiếp tục hành trình tham quan tại Phú Quốc.

Ông Hà Tuấn Minh cho biết thêm, phía We Love Tour cam kết sẽ thanh toán 4,4 triệu Đài tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) vào ngày 26-2. Sau ngày này phía We Love Tour không thanh toán sẽ phải bồi thường gấp 1,5 lần.

Ngày mai, 14-2 (mùng 5 tết), 292 khách du lịch Đài Loan sẽ ra sân bay Phú Quốc về lại Đài Loan. Hiện số tiền Công ty TNHH du lịch quốc tế Việt Nam Winner chi ra phục vụ đoàn khách du lịch Đài Loan là hơn 3 tỷ đồng. Tổng cộng, công ty đã điều 4 chuyến xe 45 chỗ vào ngày 9-2, 18 chuyến xe vào ngày 10-2 và 10 người biết tiếng Trung hỗ trợ...

Ngoài ra, thông tin riêng mà PV nắm được, Công ty We Love Tour cũng chưa thanh toán chi phí chuyến bay charter (thuê bao nguyên chuyến bay) trở về Đài Loan cho một hãng hàng không Việt Nam.

Trên trang cá nhân của bà Huang Chengxi, một trong những hành khách Đài Loan bị “kẹt” tại Phú Quốc ghi rõ: “Chúng tôi hiện đã an toàn và tiếp tục hành trình. Cảm ơn ông chủ công ty du lịch, cảm ơn công ty Winner vì đã làm trưởng nhóm, giúp chúng tôi không bị mắc kẹt trong khách sạn”.

Cùng ngày, ông Trần Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, sở đã nắm vụ việc và đang yêu cầu Công ty TNHH du lịch Quốc tế Việt Nam Winner cung cấp những chứng từ liên quan. Đồng thời mời đại diện của công ty đến làm việc sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc.

