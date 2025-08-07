Gắn kết văn hóa, thể thao với phát triển du lịch

Trong 6 tháng đầu năm, khách tham quan các khu, điểm du lịch của tỉnh Tây Ninh đạt hơn 4 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.704 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 29% so cùng kỳ. Kết quả đó có được một phần nhờ tỉnh đã phát huy được nguồn tài nguyên văn hóa với thể thao.

Với sự kiện hơn 6.000 vận động viên trong và ngoài nước tham dự Giải BaDen Mountain International Marathon 2025 vừa diễn ra đầu tháng 8, Tây Ninh không chỉ ghi dấu ấn là điểm đến thể thao hấp dẫn, mà còn tận dụng hiệu quả sự kiện để quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch và mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp. Một điểm đặc biệt của BaDen Mountain International Marathon năm nay là việc kết hợp sâu sắc giữa thể thao và văn hóa bản địa. Ban tổ chức không chỉ thiết kế đường chạy xuyên qua các địa danh nổi tiếng như Ma Thiên Lãnh, hồ Núi Đá, cánh đồng lúa Châu Thành mà còn tạo không gian để du khách trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng từ ẩm thực, nông sản địa phương đến nghệ thuật dân gian và nghi lễ tâm linh.

Đối với các vận động viên quốc tế, đây là cơ hội hiếm có để không chỉ thi đấu mà còn hòa mình vào đời sống và phong tục địa phương. Nhiều vận động viên đến từ Singapore rất ấn tượng với cảnh quan và cách người dân địa phương cổ vũ nên sau giải, họ còn ở lại thêm 2 ngày để tham quan Tòa thánh Tây Ninh và các điểm du lịch khác. Việc kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu là hiệu quả rõ ràng mà mô hình du lịch - thể thao - văn hóa mang lại. Tây Ninh hiện đang hướng đến phát triển mô hình này một cách bền vững, kết hợp với các doanh nghiệp tổ chức sự kiện và nhà đầu tư du lịch chiến lược.

BaDen Mountain International Marathon 2025 là giải marathon lần đầu tiên Tây Ninh tổ chức có đường chạy đạt chuẩn quốc tế AIMS - Liên đoàn Marathon và chạy đường dài thế giới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trên bản đồ thể thao và du lịch Việt Nam. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải chạy và các hoạt động thể thao khác đang trở thành “điểm chạm” quan trọng để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu đến nhóm khách hàng tiềm năng. Tại khu vực Expo diễn ra trong nhiều ngày trước và sau giải chạy, hàng chục gian hàng từ các thương hiệu lớn nhỏ đã thu hút đông đảo vận động viên đến tham quan, dùng thử sản phẩm và nhận các phần quà lưu niệm. Theo đại diện Sun World Tây Ninh, trong 2 ngày cao điểm của giải chạy, lượt khách sử dụng cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen tăng gần 40% so với cuối tuần thông thường, nhờ chính sách ưu đãi riêng dành cho vận động viên.

Việc duy trì các giải thể thao thường niên và nâng cấp thành giải quốc tế không chỉ mang tính quảng bá ngắn hạn, mà còn giúp xây dựng “thương hiệu điểm đến” và việc liên tục tổ chức các hoạt động như giải chạy, lễ hội văn hóa ẩm thực, liên hoan nhạc trẻ, giải đua xe địa hình… không chỉ đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn nâng cao vị thế tỉnh Tây Ninh trên bản đồ du lịch miền Nam.

NGUYỄN THẾ