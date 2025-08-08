Bàn giải pháp phát triển du lịch TPHCM

Hội nghị về chính sách và giải pháp tạo động lực phát triển du lịch TPHCM trong giai đoạn mới

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Lãnh đạo HĐND TPHCM và các sở, ban ngành và các đại biểu thảo luận các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới

Theo Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa, thành phố có khoảng 681 tài nguyên có khả năng trở thành điểm đến du lịch và là một “tam giác bản sắc” của vùng Đông Nam bộ. Trên nền tảng là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước, TPHCM có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến toàn diện phục vụ nhiều loại hình du lịch như: nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Về sản phẩm du lịch, không gian của TPHCM mới có thể thực hiện ngay các tuyến liên kết từ trung tâm thành phố đến bãi biển Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo, các tour tham quan làng nghề, vườn trái cây khu sinh thái ven sông ở Bình Dương (trước đây). Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, ngành du lịch của thành phố cũng đang đối mặt với những thử thách về quy hoạch đồng bộ trên không gian rộng lớn, đội ngũ nhân lực, chất lượng dịch vụ giữa các vùng chưa đồng đều và một số vấn đề khác.

Ca nô chở khách du lịch ra các hòn neo đậu tại cảng tàu khách Côn Đảo.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM chia sẻ thêm, tổng thu du lịch TPHCM tháng 7 ước đạt 22.368 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 7 tháng ước đạt 140.305 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm. Khách quốc tế tháng 7 ước đạt 695.930 lượt, tăng 75,3% so cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 4.552.464 lượt, đạt 53,6% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa tháng 7 ước đạt 3.389.721 lượt, tăng 15% so cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 21.723.330 lượt, đạt 48,3% kế hoạch năm.

Sự thay đổi về không gian phát triển và cấu trúc đô thị sau sáp nhập tạo ra những tiềm năng và dư địa mới cho du lịch thành phố, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức về quản lý, kết nối hạ tầng, phân bổ nguồn lực, cũng như yêu cầu phải có sự điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình mới. Do đó, phải có tư duy, tầm nhìn và cách làm mới, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ – du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của TPHCM.

Du lịch đường sông của TPHCM có nhiều cơ hội phát triển

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về sông, biển, đảo khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; hỗ trợ các đoàn khách quốc tế, đoàn có đông khách du lịch; hỗ trợ một phần kinh phí các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, giảm giá vé vào các điểm tham quan di tích lịch sử do thành phố quản lý; các chính sách ưu đãi thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, chính sách về ưu đãi thuế, phát triển du lịch xanh.

Còn Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Khánh thì cho rằng, việc hợp nhất 3 địa phương TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) mở ra bước ngoặt cho phát triển du lịch TPHCM, là môi trường hấp dẫn thu hút nhà đầu tư cho mọi lĩnh vực, trong đó du lịch là nổi trội. Để triển khai kế hoạch phát triển du lịch từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo được đều tay và tăng tốc, thành phố cần chủ động nhập cuộc trong mọi lĩnh vực, trong đó nguồn nhân lực cho du lịch của 3 khu vực cần được quan tâm đầu tư và đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Khánh hiến kế phát triển du lịch TPHCM

Đồng thời, phát triển sản phẩm đặc thù với tài nguyên du lịch biển, hệ thống di tích văn hóa lịch sử, làng nghề, hệ thống sân golf của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây). Đặc biệt là Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) với sự gắn kết giữa các khu vực trong địa bàn TPHCM mới, việc xây dựng sản phẩm du lịch chắc chắn sẽ tăng độ dài ngày lưu trú. Cùng với đó đẩy mạnh triển khai du lịch MICE, du lịch tàu biển gắn với ưu thế về hạ tầng, cảng nước sâu.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn đánh giá cao sự đóng góp của ngành du lịch cho sự phát triển chung của thành phố

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn chia sẻ, nhiều năm qua, ngành du lịch đã khẳng định vai trò quan trọng và đóng góp rất lớn vào kinh tế của thành phố, nhất là việc quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, sáng tạo và thân thiện. TPHCM sẽ xây dựng các cơ chế hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp cùng chung tay tạo động lực phát triển du lịch của thành phố.

PHÚ NGÂN