Gần 60 doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo” năm 2025

Sau 8 năm tổ chức, chương trình đã khẳng định uy tín là hoạt động thường niên mang tầm quốc gia, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu – phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Các doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo” năm 2025

Ngày 3-1, tại TPHCM, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo” năm 2025, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Bà Phan Thị Mỹ Yến phát biểu tại sự kiện vinh danh

Năm 2025, chương trình thu hút gần 80 doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật(IoT), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghệ lõi. Qua xét chọn, Hội đồng chuyên môn đã vinh danh gần 60 doanh nghiệp, đồng thời bình chọn Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo xuất sắc và trao Cúp Vàng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định chương trình là dấu mốc quan trọng, tôn vinh vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Theo Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, việc tôn vinh các doanh nghiệp đầu tư mạnh cho khoa học – công nghệ, AI, IoT và chuyển đổi xanh có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại diện Công ty CP Trà Bắc cho biết danh hiệu là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và mở rộng xuất khẩu.

ĐÌNH DƯ