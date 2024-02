Gần một nửa số công ty gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân sự bảo mật

Có hơn 40% công ty trên toàn thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân sự

Theo đó, Kaspersky đã thực hiện một nghiên cứu mang tên “Chân dung của chuyên gia Bảo mật thông tin thời hiện đại” nhằm đánh giá hiện trạng của thị trường lao động và phân tích lý do dẫn đến tình trạng thiếu hụt chuyên môn an ninh mạng.

Nghiên cứu đã khảo sát hơn 1.000 chuyên gia InfoSec từ Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Châu Âu, khu vực META, Bắc và Mỹ Latinh, cho thấy 41% các công ty mô tả nhân lực đội ngũ an ninh mạng của họ “đang trong tình trạng thiếu nhân sự một cách đáng kể".

Tổng quan, những người tham gia khảo sát cho biết những vị trí thiếu nhân lực nhất là Nghiên cứu bảo mật thông tin và Phân tích phần mềm độc hại, với hơn 40% công ty cho rằng đây là những vị trí khó tuyển dụng nhất. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các vị trí này được báo cáo ở Châu Âu, Nga và Châu Mỹ La tinh.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC), gồm 2 vị trí là Thẩm định an toàn thông tin và An ninh mạng được đánh giá có số lượng nhân sự ở mức thấp, lần lượt là 35% và 33%. Theo đó, việc thiếu hụt các chuyên gia SOC đặc biệt đáng chú ý ở APAC, tuy nhiên, sự thiếu hụt các nhà Thẩm định an toàn thông tin và An ninh mạng chủ yếu là mối lo ngại ở khu vực META.

Vladimir Dashchenko, người chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của Kaspersky ICS CERT nhận xét: “Để giảm tình trạng thiếu hụt các chuyên gia InfoSec có chuyên môn cao, các công ty nên đưa ra mức lương, điều kiện làm việc tốt hơn cùng các lương thưởng, đồng thời đầu tư vào các hoạt động đào tạo, cập nhật các kiến thức mới nhất. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy những biện pháp này không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của các doanh nghiệp”.

BÌNH LÂM