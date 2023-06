Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Chương trình “Hành trang số cho doanh nghiệp do nữ làm chủ và ra mắt Sổ tay an ninh mạng dành cho nữ lãnh đạo” giúp nâng cao năng lực sử dụng, khai thác thông tin và dữ liệu số an toàn trên không gian mạng cho doanh nghiệp (DN) do nữ làm chủ, các Hiệp hội, Hội, CLB Doanh nhân nữ; Đồng thời, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong DN do nữ làm chủ/lãnh đạo.