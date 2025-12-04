Y tế - Sức khỏe

Gia Lai: Khám, cấp thuốc cho người dân vùng biên giới

Ngày 4-12, tại xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 15 phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) và chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

Cấp thuốc cho người dân

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025).

Khám bệnh cho người dân

Theo kế hoạch, đoàn y, bác sĩ tiến hành khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 450 lượt người, là đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số. Các y bác sỹ sẽ tiến hành khám nội, ngoại, nhi, da liễu, siêu âm, điện tim, điều trị các bệnh lý thông thường, tư vấn phòng bệnh theo mùa và cấp thuốc miễn phí.

Thăm khám cho một cụ già

Thượng tá Nguyễn Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 15 cho biết, bên cạnh khám, chữa bệnh, đơn vị đặc biệt chú trọng tư vấn, hướng dẫn người dân cách tự chăm sóc sức khỏe, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để điều trị kịp thời. Đây là trách nhiệm cũng là tình cảm của cán bộ, nhân viên y tế quân đội đối với đồng bào nơi Binh đoàn 15 đang đứng chân, gắn bó.

Tặng quà cho già làng, hộ gia đình chính sách

Dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và Bệnh viện Quân y 15 trao 85 suất quà tặng già làng, trưởng thôn, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của bộ đội với nhân dân nơi biên giới.

Người dân đến khám sức khỏe
HỮU PHÚC

Từ khóa

Quốc phòng 72 Bệnh viện Quân y 15 Đoàn Kinh tế Binh đoàn 15 Quân đội nhân dân Việt Nam tư vấn sức khỏe khám chữa bệnh miễn phí tỉnh Gia Lai

