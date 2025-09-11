Gia Lai: Phạt 90 triệu đồng cơ sở gom hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

Liên quan vụ phát hiện hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi tại một cơ sở kinh doanh ở xã Hoài Ân, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh.

Ngày 11-9, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh ông Lê Văn Hướng (ở khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) với số tiền 90 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số thịt heo ở cơ sở ông Lê Văn Hướng. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Hộ kinh doanh này đã có các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa (thực phẩm thịt heo) không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 18,3 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, lúc 17 giờ 30 ngày 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của ông Hướng, phát hiện cơ sở này đang thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo tươi sống (heo sữa, heo để quay). Ông Hướng khai rằng, mua thịt từ nhiều nguồn khác nhau, đóng gói trong bao nilông để bán dần ra thị trường.

Phát hiện hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc ở cơ sở ông Hướng. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tuy nhiên, hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng số thịt vi phạm hơn 100 tấn, trị giá hơn 18,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có dấu hiệu nổi đốm ở tai, đuôi, chân, bụng, ngực; chuyển màu, bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra tại hiện trường trước đó. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Qua đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt hành chính hộ kinh doanh Lê Văn Hướng số tiền 90 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ thịt heo không rõ nguồn gốc. Chi phí tiêu hủy do hộ kinh doanh vi phạm tự chi trả.

NGỌC OAI