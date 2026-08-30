Gia Lai mang bản sắc “đại ngàn chạm biển xanh” đến hội chợ ITE HCMC 2026

Ngày 30-8, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026), tỉnh này mang đến nhiều "đặc sản" về văn hóa, du lịch, nông sản OCOP nhằm lan tỏa thông điệp “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” đến du khách trong nước, quốc tế.

ITE HCMC 2026 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn ngày 27-8. Đây là một trong những sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế lớn của Việt Nam, quy tụ cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, hàng không và nhiều đối tác quốc tế.

ITE HCMC 2026 có sự tham gia đông đảo các tỉnh thành, đối tác trong nước, quốc tế

Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 520 đơn vị, thương hiệu triển lãm, sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố trong nước, 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không gian trưng bày rộng khoảng 9.400m², với hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B được sắp xếp trước.

Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, không gian quảng bá của tỉnh tập trung giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cùng các chương trình kích cầu, khuyến mãi của doanh nghiệp.

Điểm nhấn tại gian hàng là các chương trình trình diễn nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật dân gian, võ cổ truyền Bình Định và trình chiếu phim quảng bá du lịch Gia Lai. Qua đó, hình ảnh Gia Lai hội tụ sắc màu đại ngàn Tây Nguyên với biển xanh, văn hóa bản địa và tinh thần thượng võ được giới thiệu sinh động đến du khách...

Gian hàng tỉnh Gia Lai trình diễn nhiều sản phẩm, đặc sản về văn hóa, sản phẩm OCOP

Việc tham gia ITE HCMC 2026 góp phần tăng cường truyền thông cho Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời giới thiệu các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh trong những tháng cuối năm như Festival quốc tế Cồng chiêng, lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia.

Thông qua ITE HCMC 2026, Gia Lai tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, đa dạng trải nghiệm, tăng cường kết nối với thị trường trong nước và quốc tế.

NGỌC OAI