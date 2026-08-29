Gia Lai tổ chức “giai điệu tự hào” bên tháp cổ 800 tuổi

Ngày 29-8, tại di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “giai điệu tự hào”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh 2-9.

Chương trình nhằm tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết.

Các tiết mục trình diễn dưới chân tháp Đôi

Chương trình được tổ chức tại không gian di tích Tháp Đôi đã tạo thêm trải nghiệm văn hóa cho người dân, du khách. Sự kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước với không gian kiến trúc Champa cổ kính góp phần giới thiệu chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất Gia Lai.

Chương trình gồm 12 tiết mục, với 10 tiết mục dân vũ của các câu lạc bộ dân vũ Quy Nhơn, cùng phần biểu diễn của ca sĩ Chí Cường và nghệ sĩ đàn bầu Kim Vân. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, chương trình là một trong những hoạt động góp phần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại di tích Tháp Đôi, tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Các ca sĩ, diễn viên và đội đồng diễn biểu diễn dưới chân tháp cổ 800 tuổi

“Chúng tôi hy vọng rằng chương trình sẽ là một trải nghiệm độc đáo với du khách, qua đó tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Mục tiêu là tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, vui tươi, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng và du khách”, bà Tuyết cho biết.

NGỌC OAI