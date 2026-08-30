Gia Lai: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người trẻ đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ngày 30-8, chào mừng Quốc khánh 2-9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phát động trên cả nước.

Lãnh đạo UBND xã Hoài Ân phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân, nhấn mạnh rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân. Đây cũng là nền tảng để xây dựng xã hội khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc.

Chương trình thu hút hàng trăm người tham gia

Chương trình nhằm vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Không chỉ lan tỏa lối sống tích cực, chương trình còn hướng đến tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh và phát triển bền vững. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Hoài Ân và tỉnh Gia Lai năng động, giàu bản sắc.

Cán bộ, chiến sĩ, học sinh tham gia chương trình tại các trục đường chính ở Hoài Ân

Theo ông Trần Anh Hoàng Vũ, vừa qua, xã Hoài Ân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ. Hiện, địa phương phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các anh. "Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ góp phần làm sáng tỏ danh tính một liệt sĩ mà còn giúp xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình những người đã hy sinh vì Tổ quốc", ông Vũ cho biết.

NGỌC OAI