Giá lương thực thế giới giảm thấp nhất trong 2 năm qua

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua. Cụ thể, trong tháng 6, chỉ số này đạt 122,3 điểm, giảm so với mức 124 điểm của tháng 5. Giá lương thực toàn cầu tháng 6 đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 4-2021, thấp hơn 23,4% so với mức cao nhất từ trước đến nay (ghi nhận vào tháng 3-2022), sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu.

Theo FAO, trong tháng 6, chỉ số giá ngũ cốc giảm 2,1% so với tháng trước, với giá ngô, lúa mạch, lúa mì và gạo đều giảm. Chỉ số giá dầu thực vật giảm 2,4% so với tháng 5, chạm mức sàn kể từ tháng 11-2020, do giá dầu cọ và dầu hướng dương đều giảm sâu hơn so với mức tăng nhẹ của dầu đậu nành và dầu hạt cải. Cùng với đó, giá đường ghi nhận giảm 3,2% so với tháng trước, đánh dấu mức giảm lần đầu tiên sau 4 tháng tăng liên tiếp. Ngoài ra, chỉ số giá sữa giảm 0,8% so với tháng 5, trong khi chỉ số giá thịt hầu như không thay đổi.