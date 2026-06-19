Giá sầu riêng lao dốc, nhà vườn hết lãi

Những ngày này, khi giá sầu riêng giảm mạnh, sản lượng cũng thấp, làm cho nhiều nhà vườn ở các xã phía Đông TPHCM đứng trước nguy cơ không có lãi sau cả năm chăm sóc.

Ông Đoàn Đức Hòa, Giám đốc HTX sầu riêng Liên Đức (xã Châu Đức, TPHCM) cho biết, HTX hiện có 87ha sầu riêng nhưng hầu hết thành viên đều bị giảm sản lượng, trong khi giá thu mua lại không tăng nên nhiều hộ gần như không có lãi.

Công nhân thu hoạch tại HTX sầu riêng Liên Đức (xã Châu Đức, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Gia đình ông Hòa hiện canh tác 1,7ha sầu riêng giống Ri6 và sầu riêng Thái, năm nay chỉ thu được khoảng 28 tấn trái. Giá bán tại vườn dao động khoảng 27.000 đồng/kg đối với giống Ri6 và 52.000 đồng/kg đối với giống Thái, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển. Thu nhập còn lại gần như hòa vốn.

Giá sầu riêng giảm, năng suất thấp khiến nhiều nông dân "trắng tay" sau cả năm vất vả chăm sóc. Ảnh: QUANG VŨ

Không riêng HTX Liên Đức, nhà vườn tại các phường Tam Long, xã Kim Long và xã Châu Đức cũng đang trong tình cảnh tương tự. Nhiều diện tích sầu riêng bị mất mùa do những cơn mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm trổ bông, khiến tỷ lệ đậu trái thấp, sản lượng giảm khoảng 30% so với năm trước.

Những lô sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc cũng gặp nhiều trở ngại do phải chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: QUANG VŨ

Điều đáng nói là ở đầu ra-xuất khẩu lại gặp nhiều trở ngại do tình trạng quá tải khâu kiểm nghiệm, doanh nghiệp phải đặt lịch trước từ 7-10 ngày mới được lấy mẫu. Do vậy, phải đợi khi có lịch kiểm nghiệm, các vựa mới dám gom hàng.

Công nhân chở sầu riêng từ các nhà vườn đến các đầu mối tiêu thụ. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, các cơ sở đóng gói còn phải hoàn thiện nhiều loại hồ sơ liên quan đến an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu kỹ thuật khác. Không ít đơn vị gặp khó khăn trong việc bổ sung giấy tờ đúng hạn, làm chậm quá trình xuất khẩu. Hệ quả, người gánh chịu phần lớn thiệt hại cuối cùng là nông dân.

QUANG VŨ