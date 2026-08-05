Tuyên truyền pháp luật về nuôi trồng thủy sản cho ngư dân

Ngày 5-8, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM (thuộc Sở NN-MT TPHCM) tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản tại hai xã An Thới Đông và Bình Khánh.

Tại hội nghị, bà con ngư dân của hai xã được phổ biến các quy định mới của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 41/2026, Nghị định số 246/2026 và Thông tư số 16/2026 về quản lý giống, nuôi trồng thủy sản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Người dân cũng được hướng dẫn nhận biết các sản phẩm được phép sử dụng, các chất cấm trong nuôi trồng thủy sản và những quy định về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Cán bộ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM tuyên truyền pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản cho ngư dân tại xã An Thới Đông. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Hội nghị cũng làm rõ những vi phạm phổ biến trong nuôi trồng thủy sản, như: không đăng ký đối tượng nuôi trồng (chủ lực hay lồng bè), không ghi chép nhật ký trong quá trình nuôi.

Tại buổi tập huấn, cán bộ của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, nhất là khi thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Ông Lê Tôn Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM cho biết, thực hiện các quy định của Luật Thủy sản và các nghị định hướng dẫn, người dân phải đăng ký đối tượng nuôi chủ lực và nuôi lồng bè. Đây là cơ sở để quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời bảo đảm hoạt động nuôi trồng thủy sản đúng quy định pháp luật.

Một cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng của ngư dân xã An Thới Đông. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất con giống phải có giấy chứng nhận theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu về điều kiện sản xuất, an toàn sinh học và bảo đảm nguồn giống bảo đảm chất lượng.

Việc phổ biến danh mục các chất cấm và các chất được phép sử dụng và các chất cấm sẽ giúp người nuôi hạn chế sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần bảo đảm an toàn trong sản xuất, nâng cao chất lượng thủy sản.

ĐỨC TRUNG