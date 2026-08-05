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Xã Long Hải ra quân chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông

SGGPO

Sáng 5-8, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp Công ty Điện lực Đất Đỏ và các doanh nghiệp viễn thông ra quân chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông, truyền hình nhằm lập lại trật tự hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ thực hiện bó gọn cáp viễn thông, truyền hình
Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ thực hiện bó gọn cáp viễn thông, truyền hình

Trong đợt ra quân lần này, các đơn vị chức năng tập trung sắp xếp, bó gọn hệ thống cáp đi nổi, tách biệt với đường dây điện lực để giảm nguy cơ mất an toàn; đồng thời gắn thẻ nhận diện đối với các tuyến cáp còn sử dụng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý. Các loại cáp không còn sử dụng hoặc cáp vô chủ cũng được rà soát, thu hồi, xử lý nhằm chấm dứt tình trạng dây cáp chằng chịt trên cột điện.

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Trên nhiều tuyến đường của xã Long Hải, nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ và các doanh nghiệp viễn thông ra quân chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp. Ảnh: THÀNH HUY

Theo kế hoạch, việc chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, truyền hình được triển khai từ nay đến hết năm 2026. Giai đoạn đầu thực hiện trên các tuyến đường ĐT994, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng và Hương lộ 5; sau đó mở rộng đến các khu dân cư, trường học, chợ, trụ sở cơ quan và các tuyến đường liên ấp.

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Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ và các đơn vị viễn thông thực hiện bó gọn cáp viễn thông, truyền hình. Ảnh: THÀNH HUY
THÀNH HUY

Từ khóa

đô thị Long Hải viễn thông điện lực

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