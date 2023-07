Chiều 12-7, Công an TPHCM tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2023) với sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.