Gia tăng cơ hội cho doanh nghiệp tham gia thị trường carbon

Tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hòa, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA) cho biết, thời gian qua, TPHCM ghi nhận nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư xử lý chất thải, nước thải; sử dụng nguyên liệu và quy trình thân thiện với môi trường… cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Với việc hình thành và duy trì chương trình tôn vinh Doanh nghiệp xanh sẽ tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng doanh nghiệp để cùng triển khai tiến tới mục tiêu quốc gia về Net Zero vào năm 2050. Để khuyến khích doanh nghiệp phát triển xanh, HUBA và Báo SGGP cũng đang phối hợp triển khai chương trình “Giải thưởng doanh nghiệp xanh”, trong năm 2023, ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng xanh cho 90 doanh nghiệp. Phát triển xanh không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội tham gia thị trường carbon.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM chia sẻ thông tin tại chương trình

Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Chuyên gia đánh giá về kiểm kê khí nhà kính của Liên hiệp quốc cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 1.912 cơ sở đang thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính theo quy định. Đây chính là các khách hàng sẽ tham gia thị trường carbon trong thời gian tới. Để có thể tạo ra tín chỉ carbon đòi hỏi doanh nghiệp phải có tầm nhìn về vấn đề bền vững, sẵn lòng đầu tư vào công nghệ sạch và chuẩn bị tâm thế cho sự chuyển dịch trong hệ thống chuỗi cung ứng xanh và bền vững của hệ sinh thái kinh doanh. Kết quả tín chỉ carbon không phải một sớm một chiều là có được, thời gian ít nhất phải từ 3 năm cùng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo công ty.

Chia sẻ về thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn TPHCM, ông Cao Tung Sơn, Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở TN-MT TPHCM cũng cho biết, dự kiến số lượng các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2023, 2024 là 157 cơ sở. Hiện, TPHCM đang hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở, nếu cơ sở đáp ứng các yêu cầu sẽ được Bộ TN-MT phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Tổ chức cá nhân muốn kinh doanh tín chỉ carbon phải nộp đơn đăng ký với Bộ TN-MT thông qua hệ thống đăng ký quốc gia.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm xanh tại chương trình

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM cho biết, nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, quy mô thị trường sản phẩm của TPHCM có giá trị tín chỉ carbon khoảng 790 triệu USD.

Cụ thể, với dự án trang thiết bị tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà, chi phí đầu tư khoảng 405,1 triệu USD, thời hạn 15 năm, có thể giảm phát thải khoảng 12,3 triệu tấn CO 2 /10 năm, giá trị tín chỉ carbon khoảng 206,9 triệu USD. Dự án lắp đặt điện mặt trời mái nhà, chi phí đầu tư khoảng 280 triệu USD, thời hạn 25 năm, mức giảm khoảng 3,8 triệu tấn CO 2 /10 năm, giá trị tín chỉ carbon khoảng 64,5 triệu USD; dự án nâng cấp đèn LED (131,358 đèn), mức chi phí đầu tư khoảng 20,1 triệu USD, thời hạn 10 năm, giảm phát thải khoảng 0,5 triệu tấn CO 2 /10 năm, giá trị tín chỉ carbon khoảng 7,4 triệu USD. Dự án, nâng cấp xe máy điện (7,9 triệu xe cá nhân, 0,2 triệu xe dịch vụ), mức chi phí khoảng 6,9 tỷ USD, thời hạn 25 năm, mức giảm khoảng 34,6 triệu tấn CO 2 /10 năm, giá trị tín chỉ carbon đạt hơn 579 triệu USD.

MINH HẢI