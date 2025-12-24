Giá vàng miếng SJC hạ nhiệt

Vào lúc 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, chỉ còn tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, còn tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 156,2 triệu đồng/lượng mua vào và 159,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 chiều nay vẫn neo mức đỉnh lịch sử. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá sáng nay ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng vẫn giao dịch vàng nhẫn ở mức 154,8 triệu đồng/lượng mua vào và 157,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Trong khi đó, Công ty SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, về lại giá chiều qua ở mức 152,6 triệu đồng/lượng mua vào và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 17 giờ ngày 24-12 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.493,6 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,7 - 15,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN