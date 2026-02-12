Thơm lừng cá nướng Cửa Lò những ngày cận tết

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, tại các cơ sở nướng cá ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), người dân tất bật làm việc không ngơi nghỉ để nướng những mẻ cá thơm ngon phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Hàng ngày, những hộ dân làm nghề nướng cá tại phường Cửa Lò thường thức dậy từ 2-4 giờ sáng để thực hiện các công đoạn quan trọng như: nhóm lửa, rửa cá, sơ chế, cắt khúc cá, phân loại, sắp xếp, nướng cá, phơi cá...

Cảnh tất bật tại cơ sở nướng cá ngày cận tết

Mỗi cơ sở nướng cá rộng chừng 100-200m2, cách bến cá Nghi Thủy khoảng 200-400m. Bên trong có bố trí bếp than, quạt điện và nhiều giá đỡ để đặt các mẻ cá. Bếp nướng cá được bố trí các thanh sắt tròn dài hơn 2m để tạo thành giá đỡ chắc chắn. Trước khi nướng, thợ quấn lá chuối quanh thanh sắt rồi đặt cá lên trên, việc này vừa bảo đảm vệ sinh, vừa tránh cá dính vào kim loại.

Những mẻ cá nướng thơm ngon

Những ngày này, nhiều chủ cơ sở thường xuyên phải tăng ca, thuê thêm 3-4 lao động làm việc, để bảo đảm chất lượng và kịp tiến độ giao cá cho khách hàng.

Công việc nướng cá chủ yếu do chị em phụ nữ đảm nhận

Cá được nướng tại các cơ sở ở phường Cửa Lò rất phong phú, đa dạng về chủng loại, kích thước. Trong đó, điển hình là các loại cá thu, cá thửng, cá nục, cá bạc má, cá trích, cá cơm, cá chim, cá đục... Vào dịp tết, số lượng cá nướng được tiêu thụ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, có nhiều thời điểm “cháy hàng”.

Cá sau khi nướng được thương lái mang đến tiêu thụ ở các chợ, nhà hàng, quán ăn trong và ngoài tỉnh, cũng như phục vụ du khách mua làm quà.

Những mẻ cá nướng thơm ngon đặc trưng

Chị Nguyễn Thị Hằng (trú phường Cửa Lò) cho biết, bình thường, chị nướng khoảng 200kg cá các loại mỗi ngày, nay cận tết nhu cầu cao nên tăng lên 700-800kg, giá cả thì tùy theo từng loại và từng thời điểm khác nhau. Trong các loại hải sản, cá thu có giá trị kinh tế cao nhất, trở thành mặt hàng chủ lực của nhiều hộ chế biến ở phường Cửa Lò mỗi dịp tết đến xuân về.

Sản phẩm cá được sơ chế và nướng tại cơ sở ở phường Cửa Lò

Cá được nướng cẩn thận, khéo léo để đảm bảo thơm ngon, chất lượng

Theo một số người dân làm nghề nướng cá ở phường Cửa Lò, quy trình nướng cá không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự chịu khó, kiên trì, khéo léo, kinh nghiệm và có tâm huyết với nghề nên công việc này thường do chị em phụ nữ đảm nhận.

Công việc nướng cá khá bận rộn, phải thức dậy từ sớm

Nghề nướng cá truyền thống tại vùng biển Cửa Lò đã có từ lâu đời và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân nhiều thế hệ nơi đây. Nghề này không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn góp phần tạo nên dấu ấn, niềm tự hào về ẩm thực đặc trưng của vùng biển Xứ Nghệ.

Cá sau khi nướng được phơi tại các cơ sở

Ngày 12-2, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban quản lý chợ Bến Cá (phường Cửa Lò) cho biết, làng nghề nướng cá truyền thống ở phường Cửa Lò đã hình thành từ lâu đời. Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 30-40 cơ sở thường xuyên nướng cá, tập trung tại khu vực xung quanh chợ Bến Cá và các khối phố: Thành Công, Yên Đình, Đông Tiến, Yên Sơn...

Nghề nướng cá tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương

Theo ông Nguyễn Văn Cường, ngày bình thường, tại làng nghề thường nướng khoảng 5-7 tấn cá các loại. Tuy nhiên, trong dịp tết số lượng tăng nhiều hơn, ước tính bình quân mỗi ngày nướng hơn 10 tấn cá các loại, đạt doanh thu hàng tỷ đồng. Nghề nướng cá đã góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 100-150 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.

