Kinh tế

Thị trường

Người dân làm nghề nướng cá ở Cửa Lò

Thơm lừng cá nướng Cửa Lò những ngày cận tết

SGGPO

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, tại các cơ sở nướng cá ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), người dân tất bật làm việc không ngơi nghỉ để nướng những mẻ cá thơm ngon phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh. 

Hàng ngày, những hộ dân làm nghề nướng cá tại phường Cửa Lò thường thức dậy từ 2-4 giờ sáng để thực hiện các công đoạn quan trọng như: nhóm lửa, rửa cá, sơ chế, cắt khúc cá, phân loại, sắp xếp, nướng cá, phơi cá...

aa.jpg
Cảnh tất bật tại cơ sở nướng cá ngày cận tết
z7523661747800_d3dbb3d30e7823d40f5c48427d3dd9cb.jpg

Mỗi cơ sở nướng cá rộng chừng 100-200m2, cách bến cá Nghi Thủy khoảng 200-400m. Bên trong có bố trí bếp than, quạt điện và nhiều giá đỡ để đặt các mẻ cá. Bếp nướng cá được bố trí các thanh sắt tròn dài hơn 2m để tạo thành giá đỡ chắc chắn. Trước khi nướng, thợ quấn lá chuối quanh thanh sắt rồi đặt cá lên trên, việc này vừa bảo đảm vệ sinh, vừa tránh cá dính vào kim loại.

z7524624112695_ef5c046e623745cd5530057b2545c079.jpg
Những mẻ cá nướng thơm ngon
z7523661726980_9a661987d8df7a23d3750a3b5f77583b.jpg

Những ngày này, nhiều chủ cơ sở thường xuyên phải tăng ca, thuê thêm 3-4 lao động làm việc, để bảo đảm chất lượng và kịp tiến độ giao cá cho khách hàng.

z7524624129937_c1792057011fc6e5722731780c579e39.jpg
Công việc nướng cá chủ yếu do chị em phụ nữ đảm nhận
z7523661290537_66d8c189d4d5f99a7af9da2791ef6f1f.jpg

Cá được nướng tại các cơ sở ở phường Cửa Lò rất phong phú, đa dạng về chủng loại, kích thước. Trong đó, điển hình là các loại cá thu, cá thửng, cá nục, cá bạc má, cá trích, cá cơm, cá chim, cá đục... Vào dịp tết, số lượng cá nướng được tiêu thụ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, có nhiều thời điểm “cháy hàng”.

Cá sau khi nướng được thương lái mang đến tiêu thụ ở các chợ, nhà hàng, quán ăn trong và ngoài tỉnh, cũng như phục vụ du khách mua làm quà.

z7523661290589_7fe145b486f9fb703f5ad10f05e7b0d9.jpg
Những mẻ cá nướng thơm ngon đặc trưng
z7524624125982_d300060a12019cdda0627a46fb64c259.jpg

Chị Nguyễn Thị Hằng (trú phường Cửa Lò) cho biết, bình thường, chị nướng khoảng 200kg cá các loại mỗi ngày, nay cận tết nhu cầu cao nên tăng lên 700-800kg, giá cả thì tùy theo từng loại và từng thời điểm khác nhau. Trong các loại hải sản, cá thu có giá trị kinh tế cao nhất, trở thành mặt hàng chủ lực của nhiều hộ chế biến ở phường Cửa Lò mỗi dịp tết đến xuân về.

z7523661747815_2f5315f91fcd959a621d83f2b342b1db.jpg
Sản phẩm cá được sơ chế và nướng tại cơ sở ở phường Cửa Lò
z7523661290540_835f5266b52028d2581d4a043bd67057.jpg
z7524624127687_e7470dab82d818c971f108034c1e5c01.jpg
Cá được nướng cẩn thận, khéo léo để đảm bảo thơm ngon, chất lượng
z7523661290532_ddab1cd13783adc3c12f2e2d7b589d2f.jpg

Theo một số người dân làm nghề nướng cá ở phường Cửa Lò, quy trình nướng cá không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự chịu khó, kiên trì, khéo léo, kinh nghiệm và có tâm huyết với nghề nên công việc này thường do chị em phụ nữ đảm nhận.

z7523661727016_2692f42370026fd6d8f1ff7cc11aa9ae.jpg
Công việc nướng cá khá bận rộn, phải thức dậy từ sớm
z7523661747831_dead0d1fd19922ccc75c5f035a6ee379.jpg

Nghề nướng cá truyền thống tại vùng biển Cửa Lò đã có từ lâu đời và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân nhiều thế hệ nơi đây. Nghề này không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn góp phần tạo nên dấu ấn, niềm tự hào về ẩm thực đặc trưng của vùng biển Xứ Nghệ.

z7524624160803_a4b8ae0a241bea05b5581c92c78386cd.jpg
Cá sau khi nướng được phơi tại các cơ sở
z7523661290535_c20edcc87868529c5ddabb559b47207b.jpg

Ngày 12-2, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban quản lý chợ Bến Cá (phường Cửa Lò) cho biết, làng nghề nướng cá truyền thống ở phường Cửa Lò đã hình thành từ lâu đời. Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 30-40 cơ sở thường xuyên nướng cá, tập trung tại khu vực xung quanh chợ Bến Cá và các khối phố: Thành Công, Yên Đình, Đông Tiến, Yên Sơn...

z7523661747809_d47fd92af117253544d3dce1c4a2d769.jpg
Nghề nướng cá tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương
111.jpg

Theo ông Nguyễn Văn Cường, ngày bình thường, tại làng nghề thường nướng khoảng 5-7 tấn cá các loại. Tuy nhiên, trong dịp tết số lượng tăng nhiều hơn, ước tính bình quân mỗi ngày nướng hơn 10 tấn cá các loại, đạt doanh thu hàng tỷ đồng. Nghề nướng cá đã góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 100-150 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.

>> Một số hình ảnh tại làng nghề nướng cá ở phường Cửa Lò:

z7523661290531_d446a14a008834949903a9436d0b54fd.jpg
z7524624143609_f12f76ef1eb2e954247406c62d4d932d.jpg
z7523661747771_c690e3aec0cf8d7fe8660e9e9f1486e7.jpg
z7523661726978_1bcfda87a413cb1d7aa828bf223c5082.jpg
z7523661726977_4c3e9cb625d1aec7156aaa149922cc19.jpg
z7523661747816_8740d738194ed1ccc33a26e4fb457626.jpg
z7523661747772_cd58261602703ce26d5469d888856b30.jpg
z7523661726974_5c8b8e36e54354bd0f6b16176f27c549.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Làng nghề cá nướng Nghệ An Cửa Lò Tết Bính Ngọ 2026

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn