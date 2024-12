Giá vàng "nghe ngóng" dữ liệu quan trọng từ thị trường việc làm Mỹ

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, đa số các doanh nghiệp đều niêm yết giá vàng nhẫn 9999 không đổi so với hôm trước. Cụ thể, Công ty SJC giữ nguyên giá giao dịch chiều qua, ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 83,2 triệu đồng/lượng mua vào và 84,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng báo giá không đổi so với hôm trước, giao dịch ở mức 83,28 triệu đồng/lượng mua vào và 84,38 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty PNJ tăng 100.000 đồng chiều mua và 50.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 83,2 triệu đồng/lượng mua vào và 84,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng giữ giá ổn định. Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji vẫn niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng giữ ở mức 85,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 4-12 lên 2.649,4 USD/ounce, tăng 7,2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 5-12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.646,8 USD/ounce, giảm 3 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,25 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,25 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động trong biên độ hẹp sau khi số liệu việc làm của Mỹ vừa công bố. Theo báo cáo của ADP, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng thêm 146.000 trong tháng trước, thấp hơn dự báo 150.000 mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát do Reuters tiến hành trước đó. Ông Everett Millman, chuyên gia phân tích thị trường tại Gainesville Coins nhận định, giá vàng phản ứng tương đối yếu sau dữ liệu này. Dự kiến, phản ứng sẽ mạnh hơn từ dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sắp tới.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố ngày 6-12 vì báo cáo này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe thị trường lao động Mỹ, một cơ sở quan trọng cho các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Chủ tịch FED Powell cho biết, tình hình gần đây của nền kinh tế cho phép ngân hàng trung ương Mỹ thận trọng hơn trong lộ trình giảm lãi suất thời gian tới.

Theo dữ liệu mới nhất từ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược vào khả năng 77% FED sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp chính sách vào ngày 17 và 18-12 tới.

