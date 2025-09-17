Giải cứu thiếu niên 16 tuổi bị dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”

Em N.Q.T. (16 tuổi, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị các đối tượng sử dụng Facebook dụ dỗ vào TPHCM sẽ có “việc nhẹ, lương cao” nên em đã đến Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội và làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo.

Vào khoảng 5 giờ ngày 16-9, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ nhận được thông tin từ Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh về việc có em N.Q.T. (16 tuổi, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook dụ dỗ đang trên đường vào TPHCM để làm “việc nhẹ, lương cao”.

Sau khi nhận được thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Khánh Cường nhanh chóng triển khai lực lượng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời chốt chặn, kiểm tra các xe khách di chuyển qua địa bàn.

Đến 6 giờ ngày 16-9, tổ công tác phát hiện em N.Q.T. trên xe khách biển kiểm soát 29K và đưa em đến Công an xã Khánh Cường. Đồng thời thông báo cho Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh và gia đình em N.Q.T. biết.

Qua kết quả xác minh sơ bộ, em N.Q.T. sau khi bỏ học, có ý định tìm việc làm, vào ngày 14-9-2025, em lên Facebook tìm việc thì có 1 tài khoản lạ nhắn tin mời chào, giới thiệu "việc nhẹ, lương cao" và yêu cầu em cung cấp số điện thoại liên hệ.

Khi em cung cấp số điện thoại thì có một phụ nữ gọi đến, tự xưng là “Ngân” và hướng dẫn em đến một hãng xe ở Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội, đọc số điện thoại thì sẽ có xe đưa em vào TPHCM. Đối tượng này yêu cầu em xóa toàn bộ nội dung tin nhắn, số điện thoại đã liên hệ và không được thông báo cho gia đình biết.

Vì tin lời đối tượng, em đã làm theo hướng dẫn. Khi lên xe, đối tượng yêu cầu em chụp hình gửi qua Zalo cho đối tượng.

Sau khi xác định N.Q.T. đã lên xe, đối tượng yêu cầu em gửi số tài khoản ngân hàng của mình, sau đó đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng chưa xác định chuyển cho em 400.000 đồng để làm chi phí ăn uống.

Đến trưa 16-9, người thân của N.Q.T. đã có mặt Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ để đón em về.

Vụ việc cũng được bàn giao cho Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục điều tra, xử lý.

NGUYỄN TRANG