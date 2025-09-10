Giải pháp tình thế xử lý việc tiền sử dụng đất tăng quá cao khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội nhằm tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, liên quan việc tiền sử dụng đất tăng quá cao khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Nghị quyết này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành cho đến hết ngày 28-2-2027

Dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng và đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Nghị quyết chỉ áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân; không điều chỉnh đối với các trường hợp chuyển đổi từ đất nông nghiệp thuần túy khác sang đất ở. Cụ thể, dự thảo dự kiến chỉ áp dụng đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở từ các loại đất có nguồn gốc sau: đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở; đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng đã được người sử dụng đất tách thửa để chuyển quyền, hoặc do đơn vị đo đạc đã tự tách thành các thửa riêng trước ngày 1-7-2004.

Cũng theo dự thảo, cơ chế tính tiền sử dụng đất mới sẽ được áp dụng. Theo đó, Chính phủ sẽ quy định khung tỷ lệ thu tối thiểu và giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu cụ thể tại địa phương mình.

Mức thu được đề xuất phân theo hạn mức giao đất ở như sau: đối với diện tích trong hạn mức, mức thu tối thiểu là 30% tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Đối với diện tích vượt hạn mức (nhưng không quá 500m²), mức thu tối thiểu là 50% tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Đối với diện tích vượt hạn mức trên 500m², mức thu là 100% tiền sử dụng đất.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được hưởng chính sách ưu đãi này một lần duy nhất. Những lần chuyển mục đích sử dụng đất sau đó sẽ phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo quy định.

Nghị quyết là một giải pháp tình thế, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành cho đến hết ngày 28-2-2027 để xử lý các vấn đề cấp bách trong thời gian chờ Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Bộ Tài chính, mục đích của việc giới hạn diện tích ưu đãi không quá 500m² là để hỗ trợ nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, gom đất nông nghiệp diện tích lớn để trục lợi từ chính sách.

ANH PHƯƠNG