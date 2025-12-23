Vang mãi những bài ca về người lính Cụ Hồ

Tối 22-12, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 (phường Phú Lợi), tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng cán bộ, chiến sĩ và đoàn văn nghệ trong chương trình tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Ảnh: TÂM TRANG

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhóm múa chuyên nghiệp của TPHCM, mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các ca khúc đi cùng năm tháng như: Đoàn vệ quốc quân, Bài ca không quên, Quân đội ta quân đội anh hùng, Quân khu 7 viết tiếp trang sử vàng, Tự hào em là nữ quân nhân, Chiếc khăn Piêu... đã được làm mới với bản phối hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn hào khí hào hùng.

Đặc biệt, các hoạt cảnh múa tái hiện hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sát cánh cùng nhân dân trong cả thời chiến lẫn thời bình đã chạm đến cảm xúc của đông đảo chiến sĩ và người dân địa phương có mặt.

Tại Trung đoàn Minh Đạm (xã Long Hải), chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và người dân trên địa bàn. Với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

TÂM TRANG - TRÚC GIANG