Chất lượng sống: thước đo phát triển

TPHCM đang hoàn tất việc lấy ý kiến người dân bình chọn 10 trong số 13 dấu ấn nổi bật của năm 2025. Cách làm này mang ý nghĩa tổng kết một năm với nhiều chuyển động mạnh mẽ, đặc biệt còn gửi đi thông điệp: thành tựu của thành phố không tự đánh giá mà còn tham chiếu từ cảm nhận, đánh giá của nhân dân.

Nhìn vào danh sách các dấu ấn được đề cử, nhiều sự kiện có điểm chung nổi bật khi gắn trực tiếp với đời sống người dân, với an sinh xã hội, với giáo dục - y tế và chất lượng môi trường sống. Điều này phản ánh rõ mục tiêu phát triển lấy người dân làm trung tâm, được thành phố theo đuổi xuyên suốt trong các giai đoạn và càng thể hiện rõ trong bối cảnh mới.

Trong các dấu ấn được đưa ra bình chọn, nội dung về việc thành phố phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét. Hàng trăm ngàn lượt người dân, công nhân, người lao động, người yếu thế được chăm lo dịp lễ, tết. Các phong trào tương thân tương ái được lan tỏa sâu rộng; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy. Đó là những hoạt động hỗ trợ rất thiết thực, khẳng định bản sắc “Thành phố nghĩa tình” với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Song song đó, dấu ấn về chuyển đổi số trong giáo dục, y tế - với mô hình trường học số, bệnh viện số, cho thấy cách tiếp cận rất rõ về việc hiện đại hóa nhằm hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Việc triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu y tế, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi thực chất cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Những nỗ lực chuyển đổi số mà thành phố thực hiện đang từng bước hình thành một chính quyền liêm chính, kiến tạo; một nền giáo dục hạnh phúc; một hệ thống y tế nhân ái, trong đó người dân là “trung tâm phục vụ”.

Quan điểm ấy tiếp tục khẳng định trong chia sẻ của đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, tại buổi gặp mặt cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu trên địa bàn ngày 21-12. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; chú trọng xây dựng văn hóa và hệ giá trị con người TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; lấy chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân là thước đo phát triển.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng khẳng định, tất cả những điều mà thành phố thực hiện chỉ có một mục tiêu, đó là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Sự nhất quán về mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân đã và đang được cụ thể hóa bằng các quyết sách, hành động cụ thể. Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp cuối năm), hàng loạt chính sách mới về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, cải cách hành chính, phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng môi trường đô thị được thông qua.

Đặc biệt, các chương trình giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh… được xác lập với quyết tâm chính trị cao. Điều đó càng khẳng định, tăng trưởng không tách rời đời sống xã hội mà gắn chặt với chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Thành phố chuẩn bị bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Với các cơ chế, chính sách đặc thù bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, yêu cầu đặt ra không chỉ là đạt tăng trưởng 2 con số hay phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, mà quan trọng hơn là biến các mục tiêu nâng cao chất lượng sống thành những thay đổi cụ thể người dân có thể cảm nhận rõ trong đời sống hàng ngày.

Trong bối cảnh đó, việc lấy ý kiến người dân bình chọn các dấu ấn tiêu biểu của năm mà thành phố triển khai, nếu được thực hiện tốt sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết của một năm.

Kết quả đạt được còn là thước đo để thành phố tiếp tục hành động thực chất hơn, hiệu quả hơn và nhất quán với mục tiêu lấy chất lượng sống, hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển. Đây chính là nền tảng quan trọng để thành phố vững vàng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.

