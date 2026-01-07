Giải quyết hiệu quả thông tin phản ánh qua 1022

Cổng 1022 quen thuộc với người dân TPHCM nhiều năm qua, nay được tích hợp và nâng cấp chức năng trên ứng dụng (app) Công dân số TPHCM, trở thành công cụ kết nối hữu hiệu, giúp người dân phản ánh một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Hết “đắp mộ cuộc tình” lúc nửa đêm

“Mấy hôm trước, gần 12 giờ đêm, nhà hàng xóm vẫn ầm ĩ hát karaoke. Hết Tạm biệt chim én lại đến Đắp mộ cuộc tình. Một người cầm mic, gần chục người hò theo, khiến cả nhà tôi không thể ngủ được. Ngại góp ý trực tiếp nên tôi dùng app Công dân số TPHCM, phản ánh ý kiến qua cổng 1022. Khoảng 15 phút sau, cán bộ phường đến tận nơi nhắc nhở, giải tán. Từ đó đến nay, nhà hàng xóm dừng các bữa tiệc karaoke đêm khuya. Mấy hộ dân chung quanh ai cũng mừng…”, chị Thanh Nhi (ngụ phường Gia Định, TPHCM) chia sẻ.

Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh đặt tại Becamex Bình Dương góp phần giám sát các vấn đề đô thị của địa phương

Trường hợp của chị Thanh Nhi chỉ là một trong hàng chục ngàn phản ánh của người dân được gửi qua cổng 1022 trên app Công dân số TPHCM. Thông qua app, người dân có thể phản ánh, kiến nghị các vấn đề bức xúc hàng ngày - từ hạ tầng kỹ thuật như điện lực, cấp thoát nước, viễn thông đến giao thông, cây xanh ngã đổ, dịch vụ hành chính công; đồng thời theo dõi tiến độ, kết quả xử lý trực quan ngay trên thiết bị di động.

Khi sử dụng tính năng cổng 1022, các sự cố hạ tầng đô thị như ổ gà, nắp cống hư hỏng, đèn đường không hoạt động… được người dân chụp ảnh, gửi kèm vị trí định vị, giúp đơn vị duy tu xử lý chính xác mà không cần khảo sát thủ công. Các vấn đề về vệ sinh môi trường, điểm tập kết rác sai quy định hoặc ô nhiễm tiếng ồn từ cơ sở kinh doanh trong khu dân cư cũng được phản ánh kịp thời, giúp cơ quan chức năng cử cán bộ tiến hành kiểm tra, xử lý đúng địa chỉ.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM (DXC), cho biết: từ ngày 1-7-2025, cổng 1022 được điều chỉnh, nâng cấp, tái cấu trúc quy trình xử lý, mở rộng phạm vi và lĩnh vực tiếp nhận. Từ đó đến nay, hệ thống đã tiếp nhận 85.108 phản ánh, trong đó, cơ quan chức năng đã xử lý 83.744 phản ánh. Các phản ánh tập trung chủ yếu vào thủ tục hành chính, hạ tầng đô thị, tiếng ồn đô thị và trật tự đô thị.

Xây dựng văn minh đô thị trên dữ liệu

Theo DXC, app Công dân số TPHCM được xây dựng tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. Do đó, người dân sẽ được ẩn danh khi phản ánh các thông tin nhạy cảm, tiêu cực. “Đây là kênh giao tiếp đa phương tiện giữa người dân và chính quyền các cấp; giúp chuẩn hóa quy trình tiếp nhận - xử lý - phản hồi, giảm tình trạng “đá” trách nhiệm; tạo niềm tin vì mọi phản ánh đều được công khai, minh bạch; giúp chính quyền phường, xã nắm bắt nhanh vấn đề tại địa bàn, thay vì chờ báo cáo hoặc kiểm tra”, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh cho biết.

Các chức năng chính của cổng 1022 - Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về các sự cố, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp thoát nước, viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, trật tự đô thị, tài nguyên - môi trường, điện lực. - Cho phép người dân chụp ảnh, quay video và định vị chính xác vị trí xảy ra sự cố khi gửi phản ánh. - Theo dõi, thống kê tiến độ và kết quả xử lý phản ánh theo từng lĩnh vực, từng giai đoạn thời gian. - Bảo đảm tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan chức năng trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin.

Theo DXC, thời gian tới, cổng 1022 sẽ được tích hợp công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tự động nhận diện nhóm vấn đề, qua đó rút ngắn thời gian xử lý và hỗ trợ ra quyết định. Dữ liệu phản ánh cũng sẽ được trực quan hóa trên bản đồ số của thành phố, hiển thị các điểm nóng về rác thải, ngập nước, lấn chiếm, an ninh trật tự, giúp các phường, xã chủ động phòng ngừa chứ không chỉ xử lý khi có phản ánh.

“Chúng tôi mong người dân tiếp tục sử dụng app Công dân số TPHCM và chủ động phản ánh, kiến nghị các vấn đề đô thị qua cổng 1022. Đây là điều kiện quan trọng trong điều hành đô thị thông minh, góp phần xây dựng văn minh đô thị dựa trên dữ liệu và nâng cao trách nhiệm của từng địa phương, từng cán bộ trong xử lý phản ánh của người dân”, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh nhấn mạnh.

BÁ TÂN