Giải quyết thủ tục hành chính sau sắp xếp bộ máy: Vận hành hệ thống giải quyết hồ sơ hành chính thông suốt

- PHÓNG VIÊN: TPHCM vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, vấn đề người dân quan tâm là những hồ sơ TTHC được chuyển giao như thế nào, thưa bà?

- Bà VÕ THỊ TRUNG TRINH: Để không gián đoạn việc thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan từ sớm để chuẩn bị phương án và giải pháp chuyển các TTHC đến cơ quan, đơn vị mới sau sắp xếp. Chúng tôi phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hoàn thành kết nối kỹ thuật, phục vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Lý lịch tư pháp trên VNeID chuyển từ Sở Tư pháp sang Công an TPHCM không bị gián đoạn. Trung tâm cũng hoàn thành việc cấu hình chuyển đổi 425 TTHC từ sở, ngành cũ sang các cơ quan, đơn vị mới. Đồng thời, tập huấn, hỗ trợ nhân sự hướng dẫn Công an TPHCM tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC TPHCM.

Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy được đảm bảo liên thông, không ngắt quãng. Để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, chúng tôi đã kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quyết định công bố TTHC và quy trình nội bộ cho các đơn vị chuyển đến. Đồng thời, phối hợp các sở chuyên ngành đề xuất cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

- Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đảm bảo hệ thống thông tin giải quyết TTHC vận hành thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn sau sắp xếp bộ máy. Việc này được thực hiện như thế nào?

- Như tôi đã đề cập, ngay từ khi chuẩn bị sắp xếp tổ chức bộ máy, Trung tâm Chuyển đổi số đã hoàn thành việc cấu hình chuyển đổi 425 TTHC từ sở, ngành cũ sang các cơ quan, đơn vị mới. Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống, nâng cấp để hệ thống thân thiện hơn với người dân, thao tác dễ hơn trên điện thoại di động. Hiện nay, khi người dân nhập số căn cước công dân, thông qua kết nối xác thực định danh điện tử VNeID, hệ thống sẽ sao chép những thông tin cơ bản trên thẻ căn cước công dân và điền vào biểu mẫu điện tử mà người dân không cần phải nhập lại.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường 1, quận Gò Vấp, TPHCM

Thành phố đã vận hành chính thức việc sử dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để tự động điền vào biểu mẫu điện tử đối với 132 TTHC của Sở Công thương. Đồng thời, tiếp tục mở rộng việc khai thác dữ liệu của các lĩnh vực khác như dữ liệu về hộ tịch (khai sinh, khai tử, tình trạng hôn nhân…) trong giải quyết TTHC trực tuyến và không yêu cầu người dân cung cấp bản sao.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản, tích hợp vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố để đảm bảo quy trình xử lý, tương tác trên môi trường số. Khi thực hiện việc này, sẽ giảm các công đoạn, thủ tục rườm rà cho người dân.

- Năm nay thành phố đặt mục tiêu 80% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến, hướng đến đưa nền hành chính lên môi trường số. Theo bà, để thực hiện mục tiêu này, điều đầu tiên TPHCM cần phải thực hiện là gì?

- Theo tôi, để khai thác hiệu quả, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến thì điều quan trọng là cần tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Trong đó, chú trọng đến khai thác, sử dụng dữ liệu để cắt giảm những thủ tục không cần thiết, các giấy tờ, bản sao kèm theo; bởi một quy trình làm việc trên giấy không thể số hóa để biến thành dịch vụ công trực tuyến được. Vì vậy, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đang tập trung triển khai các giải pháp sử dụng dữ liệu phục vụ tái cấu trúc quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo quy trình điện tử.

Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp Văn phòng UBND TPHCM, các sở chuyên ngành tham mưu UBND TPHCM công bố các TTHC trực tuyến, tái cấu trúc quy trình nội bộ. Trong quá trình này, Trung tâm Chuyển đổi số tham gia nghiên cứu đề xuất cắt giảm một số quy trình, nhất là việc yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ bằng cách sử dụng dữ liệu. Ví dụ như việc cấp giấy phép trực tuyến cho doanh nghiệp, ngành công thương đã khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp rồi tiến hành tiếp các thủ tục còn lại mà không yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ.

Trung tâm Chuyển đổi số sẽ phối hợp Văn phòng UBND TPHCM, các sở, ngành cắt giảm các quy trình không cần thiết trong bộ TTHC có sử dụng dữ liệu doanh nghiệp, sắp xếp, tái cấu trúc các quy trình làm việc để đưa lên môi trường số. Đây là việc góp phần rất quan trọng trong đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, góp phần giảm chi phí cho người dân, tránh lãng phí Bà VÕ THỊ TRUNG TRINH

- Thành phố có giải pháp gì để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhằm tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến?

- Cùng với việc tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chúng tôi xây dựng những đoạn video ngắn hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cụ thể từng thủ tục. Chúng tôi cũng đang triển khai các giải pháp kỹ thuật và phối hợp với Bưu điện thành phố, các doanh nghiệp bưu chính mở “đại lý dịch vụ công” hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Những đại lý này sẽ hỗ trợ người dân chưa thành thạo việc nộp hồ sơ, thiếu thiết bị thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là người lớn tuổi. Khi có kết quả, nhân viên bưu chính cũng sẽ chuyển phát nhanh đến tận tay người dân theo địa chỉ đăng ký.

Thành phố đang vận hành ứng dụng Công dân số TPHCM, một ứng dụng tương tác hai chiều giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền. Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC, sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền thông qua ứng dụng Công dân số TPHCM.

Ngoài ra, nền tảng quản lý khu phố, ấp đang được hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong quý 2-2025. Nền tảng này tăng thêm sự tương tác giữa cấp cơ sở với người dân trên môi trường số (như truyền tải thông tin, lấy ý kiến người dân), sẽ góp phần thay đổi thói quen của người dân từ hồ sơ trực tiếp qua môi trường số.

NGÔ BÌNH thực hiện