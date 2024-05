Giám định nồng độ cồn của nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng: Không xác định được nguyên nhân

Không có căn cứ để xác định được hàm lượng Ethanol 241mg/100ml trong máu chị H. là do uống rượu, bia hay do nguyên nhân khác.

Nguyên nhân về nồng độ cồn trong máu chị H. vẫn chưa được xác định

Ngày 14-5, anh Ngô Viết Hà (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, Công an huyện Hòa Vang đã có thông báo giải quyết đơn khiếu nại về kết quả giám định nồng độ cồn trong máu vợ anh là chị Đ.T.N.H..

Chị H. là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Hòa Châu vào ngày 9-3-2024 và được giám định trong máu có nồng độ Ethanol là 241mg/100ml.

Cụ thể, ngày 9-3-2024, sau khi tan làm, chị H. điều khiển xe máy từ công ty về nhà và chở theo con gái là cháu N.H..

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đến địa phận thôn Đông Hòa (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) thì xe chị H. va chạm với xe ô tô do tài xế Đoàn Minh Trọng (31 tuổi, trú Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị H. tử vong tại chỗ và cháu N.H. phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Sau tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi chị H..

Quá trình khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT tiến hành thu mẫu máu và niêm phong mẫu máu với sự tham gia của đại diện gia đình nạn nhân.

Đến ngày 22-3-2024, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an ban hành Bản kết luận trong mẫu máu ghi thu của chị H. có tìm thấy cồn (Ethanol) với nồng độ là 241mg/100ml.

Ngay khi nhận kết quả trên, anh Hà đã làm đơn khiếu nại gửi Công an huyện Hòa Vang yêu cầu làm rõ kết luận nguyên nhân về nồng độ cồn trong máu vợ mình.

Tiếp nhận đơn khiếu nại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã có công văn trao đổi với Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng về kết luận giám định nồng độ cồn trong máu chị H..

Ngày 19-4, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng có công văn trả lời rằng, quá trình mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định được thực hiện đúng quy trình, quy định dưới sự chứng kiến trực tiếp của điều tra viên Trà Văn Huỳnh thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang.

Quá trình thực hiện giám định mẫu máu ghi thu của chị H. cho kết quả có tìm thấy cồn với hàm lượng 241 mg/100ml là chính xác và tuân thủ đúng quy trình, quy định về giám định.

Tuy nhiên thông báo cũng cho biết, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng không có căn cứ để xác định được việc mẫu máu ghi thu của chị H. có nồng độ cồn là do uống rượu, bia hay do nguyên nhân khác.

Và mẫu máu ghi thu của chị H. tại thời điểm tiếp nhận là 5ml đã được sử dụng hết trong quá trình giám định.

Trao đổi với PV Báo SGGP, anh Ngô Viết Hà cho biết, anh và gia đình vẫn không đồng tình với kết luận trên.

"Trước khi nhận thông báo này, tôi cũng đã làm đơn khiếu nại gửi Công an TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý và tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi", anh Hà nói.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế gây tai nạn là Đoàn Minh Trọng (31 tuổi, trú Cam Ranh, Khánh Hòa).

PHẠM NGA