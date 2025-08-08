Quy định mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Theo quy định, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: 1- Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c, g, h, i, k, l, m và n khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật BHXH; Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, i, k, l khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật BHXH được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước; 2- Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh quy định tại điểm m khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH; 3- Đối tượng quy định tại khoản 2 nêu trên và điểm n khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đồng thời thuộc nhiều đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH thì việc tham gia BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định khác; 4- Đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc quy định tại điểm a khoản 7 Điều 2 của Luật BHXH bao gồm: Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26-7-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ (lực lượng vũ trang); Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 của Luật BHXH. 5- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng tính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất; Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc và cấp sổ BHXH

Người dân làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại BHXH TPHCM. Ảnh: MINH HÒA

Việc đăng ký tham gia BHXH và cấp sổ BHXH được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật BHXH và được quy định chi tiết như sau: Đối tượng quy định tại khoản 2 nêu trên và điểm n khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH nếu đăng ký tham gia BHXH qua hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia quản lý thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật BHXH; Đối tượng quy định tại khoản 2 nêu trên và điểm n khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH nếu đăng ký tham gia BHXH trực tiếp với cơ quan BHXH thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật BHXH; Đối tượng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH nộp hồ sơ là tờ khai quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Luật BHXH cho cơ quan BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi người này được cử làm thành viên cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham gia BHXH cho đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật BHXH.

