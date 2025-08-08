Sau phản ánh Báo SGGP, bắt đầu sửa chữa đường tỉnh như... ruộng

Sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng tuyến đường tỉnh ĐT.729 qua địa bàn xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng xuống cấp, cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành sửa chữa.

Ngày 8-8, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động máy móc, thiết bị vào khu vực đường tỉnh ĐT.729 đoạn qua các thôn Tân Hạ, thôn Tơ Mrang, Thôn Chơ Rung (xã Tà Năng).

Máy móc được điều động tới để sửa chữa đường ĐT.729

Tại đây, 3 phương tiện gồm xe lu rung, xe máy đào, xe san lấp được huy động vào sửa chữa. Các phương tiện sẽ san bùn đất mặt đường đất, xe đào xẻ rãnh ngang để thoát nước.

Sau khi san gạt bùn đất sẽ đắp vật liệu sỏi rồi lu lèn đảm bảo giao thông. Đối với các vị trí nền đường yếu bị phá hủy, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đổ đá để gia cố nền.

Xe lu rung, xe máy đào, xe san lấp được huy động vào sửa chữa

Trước đó, ngày 2-8-2025, Báo SGGP phản ánh tình trạng tuyến đường tỉnh ĐT.729 qua địa bàn xã Tà Năng dài khoảng 15km bị xuống cấp nặng, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của hơn 430 hộ dân với khoảng 1.800 nhân khẩu.

Phương tiện bắt đầu san đất mặt đường, xe đào xẻ rãnh ngang để thoát nước

Các phương tiện đang tiến hành sửa chữa đường

Sau những cơn mưa, ĐT.729 trở thành nỗi khiếp sợ của người dân khi phải đi qua đây bởi thường xuyên bị ngập úng, lầy lội.

Hình ảnh tuyến đường ĐT.729 xuống cấp nặng do Báo SGGP phản ánh trước đó

Bề mặt đường từ lâu đã bị xói mòn, tạo thành các ổ voi, bùn lầy, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Được biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 có chiều dài 25,8km, trong đó có khoảng 10,7 km xây dựng mới và 15,1km nâng cấp, mở rộng. Điểm đầu tại vòng xoay đường ĐH11 (gần trụ sở UBND xã Quảng Lập), điểm cuối giao với đường ĐT.728 thuộc xã Tà Năng. Đường sẽ đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, mặt đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 1m, trong đó xây mới 3 cầu. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025-2028 với tổng mức đầu tư 1.060 tỷ đồng. Dự án sẽ kết nối đồng bộ với Quốc lộ 28B, đường ĐT.728 thông suốt với tỉnh Khánh Hòa và nội tỉnh.

Tin liên quan Lâm Đồng: Đường tỉnh như... ruộng

ĐOÀN KIÊN