Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ

Ngày 17-11, tại Hưng Yên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc, năm 2025.

Trong ngày, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình và bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan (xã Việt Tiến), các đại biểu đã thắp hương, kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với bà Hoàng Thị Loan, người đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất giản dị, khiêm tốn, đức hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung. Nếp sống giản dị, thanh cao, yêu lao động được phản ánh rất rõ trong cuộc đời các con của bà sau này và nổi bật nhất là ở Bác Hồ kính yêu.

Các đại biểu trước khuôn viên nhà thờ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: VC

Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Nguyễn Văn Linh), đoàn đại biểu đã dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong đó, nổi bật là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng, lãnh đạo thực hiện thành công công cuộc đổi mới, tạo ra bước ngoặt và tiền đề để đất nước Việt Nam phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình (xã Nguyễn Văn Linh) thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ vào Nam để tập hợp lực lượng, lãnh đạo cách mạng vùng Nam bộ vào thời điểm cam go khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa thành lập.

Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về các hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: VC

Tối 17-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc năm 2025. Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật chính luận, cùng nội dung giao lưu, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc, năm 2025.

TRẦN BÌNH