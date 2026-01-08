Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030: Thông qua nhiều chủ trương lớn phát triển TPHCM

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Xây đường vượt biển kết nối TPHCM (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Hội nghị đã thảo luận và thông qua 7 nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp, lâu dài đến định hướng phát triển của thành phố, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của cả nước; đồng thời là đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế…

Trong đó có chủ trương đầu tư và điều chỉnh các quy hoạch liên quan đến Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TPHCM (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Dự án xây dựng khu Trung tâm Chính trị Hành chính TPHCM; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị (ẢNH: VIỆT DŨNG)

Về Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TPHCM (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, hiện nay người dân đi từ khu vực trung tâm thành phố đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu phải di chuyển theo tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, qua tỉnh Đồng Nai.

Trên tổng thể các phương án kết nối, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ ra 2 hướng khả thi. Thứ nhất là hướng kết nối từ khu vực Nhà Bè bằng đường bộ; nhưng với điều kiện thực tế hiện nay, phương án này còn nhiều vướng mắc. Thứ hai là hướng phát triển ra biển theo trục Cần Giờ, gắn với định hướng chiến lược đưa thành phố mở rộng không gian kinh tế biển, logistics, du lịch và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời kết nối trực tiếp với khu vực Bãi Trước - Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Theo đề xuất ban đầu, dự án có 2 đoạn, gồm phần nổi trên mặt biển và phần đi ngầm dưới biển như đường hầm vượt sông Sài Gòn. Trong đó, đường vượt biển dài khoảng 13-14km với 6 làn xe, dự kiến thi công trong khoảng 3 năm. Dự án sẽ đắp 2 đảo nhân tạo 2 bên để tạo khoảng thông thuyền.

Khi dự án hoàn thành, đi ô tô từ trung tâm thành phố về khu vực phường Vũng Tàu mất hơn 1 giờ. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, như mở rộng đường Rừng Sác ở Cần Giờ, xây thêm cầu Cần Giờ.

Phát triển Thủ Thiêm thành cực tăng trưởng mới

Về phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phân tích, nơi đây được đầu tư, phát triển thành trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ và đô thị hiện đại của TPHCM.

Tuy nhiên, kết nối giao thông giữa khu đô thị này với trung tâm hiện hữu và khu đô thị phía Nam thành phố còn hạn chế. Việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 là yêu cầu cấp thiết, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, giúp tăng cường khả năng liên kết vùng.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Theo tờ trình, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh). Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thống nhất với các nội dung trình hội nghị; đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU (ngày 14-10-2020 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM và các sở, ngành tập trung triển khai các phần việc cần thiết.

Qua đó, tạo dư địa phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, phải xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ theo dõi tiến độ) để tập trung xây dựng, khởi công, triển khai các dự án lớn trong năm 2026 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm như: Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, các nhà ga kết nối hệ thống đường sắt đô thị qua khu vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ, các nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thông qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; bảo đảm các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị đã thông qua báo cáo thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung tại Đề án số 22-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Cụ thể, chuyển giao ký túc xá sinh viên Lào về thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; chuyển Đội Thanh niên xung phong về Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; nhập Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (trước đây) và Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn Bình Dương vào Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Tin liên quan Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV

VĂN MINH - THU HƯỜNG