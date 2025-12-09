Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Theo Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm hiện tại, lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã hoàn thành giai đoạn 1 (2020 - 2025) và giúp tăng đáng kể tỷ lệ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương thức đào tạo, việc mở lớp đào tạo và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Do đó, Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung phương thức đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên.

Cụ thể, Nghị định số 311/2025/NĐ-CP bỏ phương thức đấu thầu, giữ lại phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng cơ sở đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, bổ sung quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh do Bộ GD-ĐT ban hành đối với các ngành hoặc chuyên ngành mà địa phương không đủ điều kiện để mở lớp theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Nghị định số 311/2025/NĐ-CP cũng bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho những giáo viên (thuộc đối tượng được đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP) đã tự đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1-7-2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền học phí đào tạo.

Giáo viên mầm non địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/người/tháng.

Nghị định số 311/2025/NĐ-CP cũng bổ sung quy định: trong thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo, những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; đang trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non (mức hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng/người/tháng).

Địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS hàng năm, trong đó, lưu ý đến việc bố trí kinh phí triển khai kế hoạch và có lộ trình (từ nay đến ngày 31-12-2027) để hoàn thành việc chi trả kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự túc đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1-7-2020.

