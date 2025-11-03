Hỗ trợ cơ sở mầm non dân lập tại địa bàn có khu công nghiệp: Gỡ rào cản để chính sách nhân văn đi vào cuộc sống

Chính sách phát triển giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 28-8-2025 của HĐND TPHCM được đánh giá là quyết sách thiết thực, nhân văn, giúp giảm gánh nặng cho công nhân, người lao động (NLĐ), hỗ trợ cơ sở giáo dục ngoài công lập và đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Chính sách thiết thực

Theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, đối tượng thụ hưởng chính sách gồm: các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, có từ 30% trẻ trở lên là con công nhân, NLĐ làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động; trẻ em đang học tại các cơ sở mầm non dân lập, tư thục được cấp phép, có cha/mẹ/người nuôi dưỡng là công nhân, NLĐ đang làm việc theo hợp đồng tại khu công nghiệp hoặc nơi có nhiều lao động; giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở mầm non dân lập, tư thục ở khu vực có khu công nghiệp hoặc nhiều lao động, đáp ứng điều kiện theo khoản 1, Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

Trong đó, cơ sở giáo dục được hỗ trợ 35-70 triệu đồng. Các cơ sở đã hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2021 (TPHCM), Nghị quyết số 09/2021 (tỉnh Bình Dương trước đây) hoặc Nghị quyết 05/2021 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) không được hỗ trợ lại theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND. Bên cạnh đó, trẻ em được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng, giáo viên được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm.

Giờ học tại Trường Mầm non Vầng Dương (phường An Phú, TPHCM). Ảnh: CAO SƠN

Ông Phạm Nguyễn Trường Lộc, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Phú, nhận xét: “Mức kinh phí hỗ trợ cho cơ sở dân lập, giáo viên và học sinh cao hơn trước, phạm vi đối tượng được mở rộng so với các chính sách cũ. Điều này tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho công nhân và NLĐ, đặc biệt tại địa phương có đông lao động như phường An Phú”.

Theo ông Lộc, phường An Phú là địa bàn có mật độ dân số cao, với quy mô khoảng 162.930 người. Chính sách hỗ trợ mầm non có tác động tích cực đến công nhân, NLĐ thuê trọ (chiếm khoảng 50% dân số của phường) có đời sống còn nhiều khó khăn.

Còn tại phường Thuận Giao, ngoài các trường công lập, hiện có 23 trường mầm non ngoài công lập và 54 nhóm trẻ. Chính sách này phần nào khuyến khích sự phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập; đồng thời tạo điều kiện sống và làm việc tốt hơn cho công nhân, góp phần thu hút và giữ chân lao động, thúc đẩy phát triển bền vững của khu công nghiệp và địa phương.

Trong khi đó, bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, cho biết, phường Rạch Dừa - nơi có Khu công nghiệp Đông Xuyên - có 7 trường mầm non tư thục, 44 nhóm trẻ độc lập. Ngay trong học kỳ I năm học 2025-2026, sẽ có 927 trẻ và 494 giáo viên được thụ hưởng chính sách, với kinh phí khoảng 5,4 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ trẻ em theo học tại cơ sở ngoài công lập giúp giảm gánh nặng tài chính cho công nhân, NLĐ, khuyến khích phụ huynh đưa con đến các cơ sở được cấp phép, góp phần hạn chế tình trạng gửi trẻ tại các nhóm tự phát. Từ đó, trẻ được học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh; giáo viên yên tâm công tác khi được hỗ trợ thêm một khoản ngoài tiền lương, không tính vào các khoản bảo hiểm.

Lúng túng xác định đối tượng thụ hưởng

Hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND đang được các địa phương gấp rút triển khai và được các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh phấn khởi đón nhận. Cô Đinh Thị Tố Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vầng Dương (phường An Phú), cho hay, hiện trường có 180 trẻ đang theo học, 90% là con em công nhân lao động. Với khoản hỗ trợ 70 triệu đồng theo quy định, trường sẽ thực hiện sửa chữa, mua sắm thêm trang thiết bị để nâng cao chất lượng dạy học.

Tương tự, bà Trần Thị Châu, chủ cơ sở Nhóm trẻ - Lớp mẫu giáo Thảo Hiền (phường An Phú) cho biết sẽ sử dụng khoản hỗ trợ 70 triệu đồng để mua sắm thêm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Chị Trần Thị Hồng Thắm, công nhân Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu, có con học tại nhóm trẻ trên, bày tỏ: “Đời sống công nhân như chúng tôi rất khó khăn, việc chăm sóc con cái còn nhiều hạn chế. Vì vậy, khi nghe thông tin con mình được hỗ trợ thêm 240.000 đồng/tháng, tôi rất vui vì được san sẻ một phần gánh nặng trong chăm sóc con cái”.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách đã xuất hiện những vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Theo ông Trần Văn Út, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, hiện thành phố chưa có danh sách cụ thể các phường, xã, đặc khu có khu công nghiệp và danh sách phường, xã, đặc khu nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố. Điều này khiến các địa phương lúng túng khi xác định nguồn tài chính và đối tượng hỗ trợ.

Đối với phường, xã, đặc khu có nhiều lao động, việc xác định trẻ em mầm non là con của NLĐ làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào để được hưởng chế độ cũng gặp khó khăn. “Trẻ học mầm non là con của NLĐ làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tư thục có được hưởng chính sách hay không vẫn chưa được quy định rõ”, ông Trần Văn Út băn khoăn.

Bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, cho hay, trong quá trình lập hồ sơ, địa phương cần được cơ quan quản lý các khu công nghiệp cung cấp danh sách doanh nghiệp đang hoạt động trong phạm vi quản lý để có cơ sở xác định đúng đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự chặt chẽ. Ngoài ra, một số đơn vị sử dụng lao động chưa phối hợp xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho NLĐ theo quy định. Điều này dẫn đến việc chậm trễ trong xét duyệt và giải quyết chế độ. Bà Trần Thị Xuân đề nghị các cấp quản lý sớm xem xét, hướng dẫn và tháo gỡ để việc thực hiện chính sách được thống nhất và thuận lợi hơn.

Ngăn ngừa trục lợi chính sách Theo lãnh đạo một số xã, phường có nhiều khu công nghiệp và lao động trên địa bàn, trong quá trình triển khai Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, cần có các giải pháp ngăn ngừa tình trạng trục lợi chính sách. Nhất là có cơ chế để người đại diện theo pháp luật của các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách trẻ em, giáo viên được hưởng trợ cấp. Các cơ sở này có trách nhiệm tiếp nhận và chi trả kinh phí hỗ trợ thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

CAO SƠN - KHÁNH CHI