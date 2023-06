Gieo lên tình yêu thiên nhiên dành cho các em nhỏ từ “Khu rừng trong chai”

Huỳnh Trọng Khang là tác giả 9X đang được chú ý hiện nay. Cách đây không lâu, anh cũng vừa ra mắt tiểu thuyết Bể trăng côi (NXB Trẻ), sau nhiều tác phẩm đã xuất bản trước đó như: Mộ phần tuổi trẻ, Những vọng âm nằm ngủ, Phật trong hẻm nhỏ… Trước Khu rừng trong chai, vào năm 2020, anh cùng Chung Bảo Ngân và họa sĩ Trần Quốc Anh ra mắt sách tranh Bơ không phải để ăn, được xem là một trong những tác phẩm đáng chú ý dành cho thiếu nhi trong năm đó.

Với Khu rừng trong chai, Huỳnh Trọng Khang kể về hành trình phiêu lưu của cậu nhóc An An, bắt đầu từ khi cậu được trao cho một hạt giống lạ. Mang theo giấc mơ về cây đậu thần khổng lồ, An An gieo hạt vào một cái chai thủy tinh. Trong thế giới bao bọc khép kín, hạt giống lặng lẽ nảy mầm, lớn lên, sinh sôi nảy nở tạo nên cả một khu rừng. Thế rồi gần cả thế kỷ trôi qua, khu rừng trong chai dần rơi vào quên lãng, màu xanh của cây cỏ cũng dần mất đi, giờ đây chỉ còn trơ trọi những tòa nhà chọc trời, khói bụi độc hại, Trái đất chìm trong biển nước ngập mặn…

Với sự kết hợp của họa sĩ trẻ Nguyễn Nhân, tác phẩm mang một diện mạo đầy màu sắc, hình ảnh dễ thương bắt mắt và lôi cuốn. Tác phẩm được in màu, bìa cứng dày dặn cùng hiệu ứng kim tuyến lấp lánh, xứng đáng là món quà ý nghĩa cho bạn đọc, nhất là các em nhỏ. Chỉ với 60 trang, nhưng Khu rừng trong chai mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho bạn đọc dõi theo hành trình của cậu bé An An, từ lúc còn nhỏ cho đến khi trở thành ông cụ 101 tuổi. Đó là một chút hoài niệm về món ăn từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều người: kẹo kéo; là những ước mơ đẹp và ngộ nghĩnh thời thơ ấu…

Dạo bước đến Khu rừng trong chai, độc giả không chỉ được khám phá vẻ đẹp muôn màu, mà còn là sức sống mãnh liệt của tự nhiên, dù bị giam hãm, lãng quên hay hủy hoại đến thế nào vẫn kiên cường gieo mầm hy vọng cho hành tinh xanh mãi. Quan trọng hơn, thông qua tác phẩm của mình, tác giả khéo léo gửi gắm thông điệp về tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong bối cảnh khí hậu có nhiều biến đổi phức tạp như hiện nay.

Thông điệp đó được tác giả gửi gắm trong lời tâm sự của cụ An An ở cuối truyện: “Họ sẽ học bài học về tình yêu Trái đất này, rằng cho dù có bị hủy hoại đến đâu, chỉ cần một mầm xanh còn tồn tại, thì hành tinh vẫn sẽ còn cơ hội. Những đứa trẻ sẽ học bài học kiên cường từ những hạt mầm của khu rừng trong chai kỳ lạ, dù trong môi trường khép kín vẫn giữ được màu xanh tuyệt diệu. Và đến lượt mình, các em sẽ tự cầm những hạt giống trong tay và dựng xây những khu rừng tí hon như thế. Mà hàng triệu, hàng triệu khu rừng tí hon khi kết lại với nhau sẽ trải thành những vạt rừng xanh bất tận, như thế giới chưa từng có chuyện gì xảy ra”.

Theo chia sẻ của tác giả Huỳnh Trọng Khang, Khu rừng trong chai được anh sáng tác trong thời gian giãn cách. Và giống như Bơ không phải để ăn, tác phẩm lần này cũng hướng bạn đọc, nhất là những em nhỏ đến hiện thực của môi trường hiện nay:

“Chúng ta đang trải qua những ngày khí hậu diễn biến phức tạp, thậm chí có những ngày nhiệt độ khắc nghiệt với hơn 40 độ. Một trong những nguyên nhân chính là cây xanh càng ngày càng ít đi, những nơi có mảng xanh cũng đang mất dần. Mặc dù thời gian qua, báo chí và mọi người đã lên tiếng rồi, nhưng tôi hy vọng có thể nhờ Khu rừng trong chai như một góp lời đến độc giả, để cùng chung tay hành động cho hành tinh của mình”, Huỳnh Trọng Khang chia sẻ.