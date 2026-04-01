Gỡ khó nhân lực công nghệ cho các xã, phường

TPHCM đang quyết liệt triển khai chuyển đổi số và cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, thực tế vận hành từ cơ sở vẫn phát sinh những khó khăn, đặc biệt là thiếu nhân lực về công nghệ thông tin, cần sớm tìm giải pháp tháo gỡ.

Thiếu nhân lực, khó chuyển đổi số toàn diện

Xã Vĩnh Lộc sau sáp nhập có diện tích gần 31km2 và dân số hơn 167.000 người. Đây là một trong những xã, phường đông dân nhất thành phố, nhưng cũng là một trong 10 đơn vị dẫn đầu về CCHC.

Công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc, TPHCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. ẢNH: QUANG HUY

Ông Phạm Công Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Lộc, cho biết, trung tâm hiện có 8 nhân sự, mỗi ngày xử lý khối lượng lớn hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99%. Dù được đầu tư trang thiết bị và vận hành thông suốt, nhưng khó khăn lớn nhất ở xã Vĩnh Lộc vẫn là thiếu nhân lực công nghệ thông tin. “Đội hỗ trợ chuyển đổi số được triển khai thí điểm nhưng không ổn định, khiến địa phương cũng có lúc khá bị động”, ông Vũ nói.

Thực tế tại xã Vĩnh Lộc cũng là tình trạng chung ở nhiều địa phương. Ông Nguyễn Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, phản ánh, đội ngũ cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, trình độ công nghệ chưa đồng đều, trong khi áp lực công việc và yêu cầu bảo mật ngày càng cao. Bên cạnh đó, cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ chưa đủ sức thu hút nhân lực công nghệ, trong khi hạ tầng dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông, khiến việc triển khai chuyển đổi số gặp nhiều lúng túng.

Tương tự, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, cho hay, công tác chuyển đổi số trên địa bàn đã được triển khai đồng bộ. Phường đã vận hành đầy đủ các hệ thống dùng chung của thành phố, triển khai ký số toàn trình trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đưa vào sử dụng hệ thống giám sát đô thị thông minh (IOC), wifi miễn phí, mô hình chợ 4.0 với thanh toán không tiền mặt… Dù vậy, ông Nguyễn Trường Giang thẳng thắn nhìn nhận, chuyển đổi số ở cấp cơ sở vẫn là lĩnh vực mới, khó, nhất là đội ngũ cán bộ còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, phần lớn kiêm nhiệm nên việc triển khai thiếu chiều sâu.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho hay, hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đang vận hành 12 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc các bộ. Tuy nhiên, đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc các bộ (Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp) chưa hoàn toàn ổn định và chưa được phân quyền cụ thể đang gây nhiều khó khăn trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả, làm gián đoạn quá trình tổng hợp báo cáo. Trong khi đó, Cổng dịch vụ công quốc gia thường quá tải, hay bị treo hoặc không đăng nhập vào được, làm ảnh hưởng tới tiến độ tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Tìm giải pháp tháo gỡ

Liên quan đến khó khăn về nhân sự công nghệ, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, thông tin, xã hiện có 25 nhân sự bán chuyên trách, trong đó 19 người đủ điều kiện chuyển qua viên chức, trong số này có những nhân sự phụ trách mảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Bà Nguyễn Thị Thảo đề xuất, thành phố sớm có cơ chế vận dụng để đội ngũ này được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP nhằm giữ chân, tránh tình trạng “chảy máu” chất xám, bởi đây là nguồn lực địa phương đang rất cần bổ sung.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Hưng. ẢNH: QUANG HUY

Vấn đề này cũng đã từng được nhiều đại biểu đề cập tại hội nghị “Thúc đẩy chuyển đổi số cấp cơ sở, tháo gỡ rào cản kết nối nguồn lực công nghệ” do Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp Hội Tin học TPHCM và Trường Đại học FPT tổ chức vào giữa tháng 3-2026.

Ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Sơn Nhất, nhận định, đội ngũ nhân sự có chuyên môn về chuyển đổi số tại phường hiện chủ yếu là người hoạt động không chuyên trách, không thuộc diện hưởng chính sách đãi ngộ theo quy định. Sau ngày 31-5, lực lượng này có thể không tiếp tục làm việc nếu không được xem xét theo Nghị định 179, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nhân sự vận hành hạ tầng số. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ lớn tuổi ở khu phố còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ, gây khó khăn cho việc đồng bộ dữ liệu từ cơ sở.

QUANG HUY - BÙI TUẤN