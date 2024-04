Chiếc đồng hồ khí hậu được đặt tại tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc xác lập mốc thời gian thế giới đang tiến gần đến mức nguy hiểm của giới hạn 1,5oC mà các quốc gia đã đồng ý kiềm chế theo Thỏa thuận Paris năm 2015. Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, năm 2023 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, với mức nhiệt chạm ngưỡng 1,45oC so với mức tiền công nghiệp. Tổ chức Khí tượng thế giới dự báo khả năng cao là năm 2024 sẽ phá kỷ lục của năm 2023.

PHƯƠNG NAM