Gói cước GIGA siêu tốc độ giá chỉ từ 320.000 đồng/tháng

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã ra mắt gói cước internet công nghệ XGSPON mới với tên gọi GIGA , tốc độ tối thiểu đạt 1Gbps, giá chỉ từ 320.000 đồng/tháng.

Gói cước Viettel GIGA tốc độ tối thiểu 1 Gbps

Ứng dụng công nghệ truyền dẫn XGSPON, gói cước Viettel GIGA đảm bảo kết nối mượt mà ngay cả khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời, đáp ứng hoàn hảo cho các nhu cầu livestream ổn định, chơi game và cloud gaming mượt mà, giải trí, xem phim trên nhiều thiết bị đồng thời, tải và sao lưu dữ liệu tốc độ cao, vận hành camera an ninh và hệ sinh thái nhà thông minh liền mạch.

Không chỉ ra mắt GIGA, Viettel Telecom còn hỗ trợ thay thiết bị WiFi cũ bằng WiFi 6, công nghệ mới giúp tăng tốc độ, cải thiện vùng phủ sóng và độ ổn định khi nhiều thiết bị truy cập cùng lúc. Viettel cũng đang chuẩn bị triển khai WiFi 7 vào năm 2026, sẵn sàng cho kỷ nguyên kết nối không giới hạn.

“Chúng tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và công nghệ, Viettel sẽ đưa internet siêu tốc đến gần hơn với từng ngôi nhà, từng doanh nghiệp – góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về 1Gbps vào năm 2030”, ông Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ.

BÌNH LÂM