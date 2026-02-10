Di Động Việt khai trương trung tâm mua sắm công nghệ mới

Di Động Việt đã trương trung tâm mua sắm công nghệ tại số 11 Trần Não (phường An Khánh, TPHCM), là khu vực có mật độ dân cư đông và giao thông thuận tiện.

Di Động Việt chính thức khai trương trung tâm mua sắm công nghệ tại số 11 Trần Não

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới, mang trải nghiệm công nghệ hiện đại đến gần hơn với người dùng khu vực phía Đông thành phố.

Trong ngày diễn ra hoạt động khai trương, cửa hàng đã đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan và mua sắm. Mô hình này được đánh giá cao nhờ khả năng phục vụ đa dạng, từ nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ, đồ gia dụng đến mua xe điện du xuân.

Trong đó, nhóm thiết bị công nghệ ghi nhận sức mua tăng vọt nhờ mức giá giảm sâu. Đơn cử, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max về mức chỉ từ 32,79 triệu đồng và 36,49 triệu đồng. Bộ đôi Galaxy Z Flip7 | Z Fold7 cũng đồng loạt về mức dễ tiếp cận, chỉ từ 22,49 triệu đồng.

Không gian trải nghiệm hiện đại, rộng rãi mang lại sự thoải mái cho khách hàng

Khu vực trưng bày các sản phẩm gia dụng thông minh cũng thu hút đông khách hàng. Hiện tại, Di Động Việt là đối tác duy nhất của Bear tại Việt Nam có brand shop, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm với mức giá tốt nhất. Ngoài ra, khu vực xe máy điện VinFast, Yadea cùng dịch vụ sửa chữa từ Viện Di Động… cũng được khách hàng dành sự quan tâm đặc biệt.

Đại diện Di Động Việt cho biết: “Việc khai trương cửa hàng với mô hình trung tâm mua sắm, không chỉ có sản phẩm công nghệ mà còn có các dòng xe máy điện, đồ gia dụng thông minh... tại vị trí này nằm trong mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của chúng tôi, để người dùng ở khu vực phía đông thành phố có thêm điểm mua sắm uy tín".

Để hỗ trợ tối đa cho người dùng kịp thời sở hữu thiết bị chơi tết, hệ thống vẫn áp dụng chính sách “Trả góp 30” (0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước). Điều này giúp việc sở hữu các thiết bị công nghệ đắt tiền trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong bối cảnh chi tiêu tăng cao.

Bên cạnh đó, khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 4,5 triệu đồng, được thu máy cũ với giá tốt so với thị trường và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Di Động Việt triển khai nhiều chính sách hậu mãi giúp người dùng thoải mái mua sắm

Đặc biệt, trong chương trình “Tết đỏ đủ đầy” diễn ra trên toàn hệ thống đến hết ngày 28-2-2026, Di Động Việt mang đến 3 gói ưu đãi “Đủ An”, “Đủ Chill” và “Đủ Smart” với mức giảm lên đến 1 triệu đồng. Đây là các combo được thiết kế theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Việc mở rộng hệ sinh thái và tối ưu chính sách hậu mãi là bước hiện thực hóa mạnh mẽ cam kết “chuyển giao giá trị vượt trội”, cũng là chiến lược cạnh tranh bền vững của Di Động Việt, dựa trên giá trị thực và trải nghiệm tận tâm trao đến khách hàng.

BÌNH LÂM