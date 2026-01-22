Greenland khuyến nghị người dân dự trữ nhu yếu phẩm

Ngày 21-1, chính quyền Greenland ban hành cẩm nang chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, khuyến nghị các hộ gia đình dự trữ nhu yếu phẩm nhằm sẵn sàng trước các tình huống khủng hoảng tiềm tàng.

Trung tâm thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh : New York Times

Phát biểu tại họp báo cùng ngày, ông Peter Borg, người đứng đầu cơ quan phụ trách thủy sản, săn bắn, nông nghiệp và tự cung tự cấp của Greenland, cho biết cẩm nang khuyến nghị mỗi người dự trữ khoảng 3 lít nước/ngày, thực phẩm đủ dùng trong 5 ngày cùng các vật dụng thiết yếu như giấy vệ sinh. Vũ khí săn bắn, đạn dược và dụng cụ đánh bắt cá cũng nằm trong danh mục được khuyến nghị.

Tờ Arctic Today dẫn lời ông Borg nhấn mạnh, khuyến nghị này không nhằm tạo ra sự bất an mà để tăng cường an ninh cho người dân.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến Greenland. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa áp thuế đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu phản đối tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ này. Đan Mạch, cũng như Greenland, nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán và kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

HẠNH CHI