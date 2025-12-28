Xã hội

Hà Nội: Nhanh chóng dập tắt đám cháy ở khu biệt thự liền kề

Khoảng hơn 16 giờ ngày 28-12, đám cháy bùng phát trên nóc khu nhà liền kề ở khu biệt thự C2, Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy bùng phát làm toàn bộ kết cấu mái nhựa trên nóc các ngôi nhà liền kề bốc cháy.

Người dân có mặt tại hiện trường đã cố gắng dập lửa, nhưng không thành công và đã khẩn trương báo lực lượng chức năng.

1160.jpg
Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, 2 xe chỉ huy và 4 xe cứu hỏa thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ số 4 và 15, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Đám cháy đã được khống chế và dập tắt vào khoảng 17 giờ 30 phút.

Theo ghi nhận sơ bộ, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TIẾN CƯỜNG

