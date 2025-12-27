Pháp luật

An ninh - trật tự

Đắk Lắk: Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người tử vong

SGGPO

Sáng 27-12, ông Nguyễn Thế Hậu – Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 2 giờ 55 phút sáng cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, nước ở thôn Đoàn Kết. Lửa bùng phát nhanh do nhiều vật dụng dễ cháy.

z7369805153945_ec63102b5aedaa1dfd5b54f58ef6417d.jpg
Hiện trường xảy ra vụ cháy

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, gồm: bà Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997), ông Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990), cháu Huỳnh Bảo H. (sinh năm 2017), cháu Huỳnh Bảo L. (SN 2021) và một cháu bé 1 tháng tuổi.

z7369805124968_0b96b5402f4692cde28692db9d957983.jpg
Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mặc dù người dân và lực lượng cứu hộ nỗ lực phá cửa và đục tường để cứu người, nhưng do đám cháy lan nhanh và không gian hẹp, 4 nạn nhân đã tử vong. Riêng cháu bé 1 tháng tuổi được cứu sống nhờ được bố ôm chặt, che chắn khỏi ngọn lửa và khói độc.

z7369805156981_84d34a7c92b366e493e43bd484bfce62.jpg
Lực lượng PCCC và CNCH công an tỉnh Đắk Lắk kiệt sức sau một đêm chữa cháy và ứng cứu nạn nhân
z7369802258243_20d93948ee43763324d5d7d31af8e5fd.jpg
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho các nạn nhân

Căn nhà bị cháy là nhà cấp 4, diện tích khoảng 130m², vừa là nơi ở, vừa kết hợp kinh doanh. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

z7369834655887_ea2e50d442cde33aab1b7385fb4bf5d5.jpg
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao
Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Thôn Đoàn Kết CNCH Dễ cháy Cháu bé Khám nghiệm Công an tỉnh Đắk Lắk cháy nhà hoả hoạn tử vong

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn