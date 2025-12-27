Đắk Lắk: Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 2 giờ 55 phút sáng cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, nước ở thôn Đoàn Kết. Lửa bùng phát nhanh do nhiều vật dụng dễ cháy.
Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, gồm: bà Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997), ông Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990), cháu Huỳnh Bảo H. (sinh năm 2017), cháu Huỳnh Bảo L. (SN 2021) và một cháu bé 1 tháng tuổi.
Mặc dù người dân và lực lượng cứu hộ nỗ lực phá cửa và đục tường để cứu người, nhưng do đám cháy lan nhanh và không gian hẹp, 4 nạn nhân đã tử vong. Riêng cháu bé 1 tháng tuổi được cứu sống nhờ được bố ôm chặt, che chắn khỏi ngọn lửa và khói độc.
Căn nhà bị cháy là nhà cấp 4, diện tích khoảng 130m², vừa là nơi ở, vừa kết hợp kinh doanh. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.