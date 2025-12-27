Đắk Lắk: Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người tử vong

Sáng 27-12, ông Nguyễn Thế Hậu – Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 2 giờ 55 phút sáng cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, nước ở thôn Đoàn Kết. Lửa bùng phát nhanh do nhiều vật dụng dễ cháy.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, gồm: bà Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997), ông Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990), cháu Huỳnh Bảo H. (sinh năm 2017), cháu Huỳnh Bảo L. (SN 2021) và một cháu bé 1 tháng tuổi.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Mặc dù người dân và lực lượng cứu hộ nỗ lực phá cửa và đục tường để cứu người, nhưng do đám cháy lan nhanh và không gian hẹp, 4 nạn nhân đã tử vong. Riêng cháu bé 1 tháng tuổi được cứu sống nhờ được bố ôm chặt, che chắn khỏi ngọn lửa và khói độc.

Lực lượng PCCC và CNCH công an tỉnh Đắk Lắk kiệt sức sau một đêm chữa cháy và ứng cứu nạn nhân

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho các nạn nhân

Căn nhà bị cháy là nhà cấp 4, diện tích khoảng 130m², vừa là nơi ở, vừa kết hợp kinh doanh. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao

MAI CƯỜNG