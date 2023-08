Hà Nội: Phát hiện người vi phạm giao thông gửi zalo cho công an để xử lý

Để người dân nắm được, ủng hộ và tích cực tố giác các hành vi vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô tập trung tuyên truyền qua các hình thức loa truyền thanh; các mạng xã hội zalo, facebook…

Sáng nay 11-8, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đánh giá của Công an TP Hà Nội, những năm qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn. Tình trạng vi phạm giao thông chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, xe tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, đi vào đường cấm, đi ngược chiều… và những hành vi vi phạm “nóng” được dư luận xã hội quan tâm, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, gây thiệt hại đến kết cấu, hạ tầng giao thông giảm.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trước vấn đề tuyên truyền chỉ dừng lại ở việc vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, điều này chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân. Vì lẽ đó, Công an Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” để vận động, khuyến khích, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phương pháp nhận diện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông “nóng”, “nổi cộm” hiện nay.

Theo kế hoạch, mục đích là huy động sự vào cuộc, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vận động nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm để cung cấp cho công an xử lý, giải quyết.

Kế hoạch tập trung vào việc xử lý xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng thời gian quy định (bao gồm cả xe chở rác); xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội...