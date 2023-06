CSGT TPHCM đảm bảo an toàn giao thông cho các điểm thi, tuyến đường

Đặc biệt là các tuyến đường có bố trí điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, lực lượng CSGT TPHCM có mặt từ 6 giờ sáng, tập trung hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm không xảy ra ách tắc giao thông.

Tại điểm thi trường THCS Colette (đường Hồ Xuân Hương, phường 6), quận 3 từ sáng sớm có khá đông lực lượng chức năng như: bảo vệ dân phố; Công an phường; Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM; Đội CSGT-TT Công an quận 3… túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe ở vị trí chờ đón con, em là thí sinh dự thi một cách gọn gàng, an toàn.

Lực lượng chức năng còn bố trí cán bộ chiến sĩ tặng nước suối, khăn lạnh cho các em thí sinh. Món quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm trong đó là sự động viên, khích lệ giúp các em thí sinh vững tin, hoàn thành tốt được bài thi của mình.

Tương tự, ở trước cổng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5), lực lượng CSGT TPHCM có mặt từ sáng sớm để làm tốt công tác phân luồng giao thông; hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe ở vị trí chờ đón con, em…

Ở nhiều điểm thi khác ở các quận huyện, TP Thủ Đức cũng tương tự.

Phòng PC08 cho biết, nhằm hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh trong những ngày này, CSGT TPHCM chuẩn bị sẵn phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở TPHCM.

Các ngày thi, Phòng PC08 chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng ở giao lộ, điểm phức tạp về trật tự giao thông. Đặc biệt ở địa điểm tổ chức thi, tăng cường lực lượng tuần tra cơ động trên tuyến đường trọng điểm, tập trung vào khu vực có điểm tổ chức thi không để xảy ra ùn tắc giao thông ảnh hưởng việc di chuyển của các thí sinh, người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT thuộc Phòng PC08 cũng phối hợp với Công an quận, huyện và TP Thủ Đức điều hòa giao thông ở điểm thi để kịp thời giải quyết sự cố về giao thông; ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thí sinh, giáo viên và xe vận chuyển đề thi, bài thi đến địa điểm thi an toàn.