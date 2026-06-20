Hà Nội và nhiều nơi sắp chạm ngưỡng 39 độ C

Từ ngày 22 đến 24-6, nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục gia tăng, nhiều nơi ở đồng bằng Bắc bộ có thể đạt 39 độ C, trong khi một số khu vực Trung bộ vượt 40 độ C.

Trưa 20-6, thời tiết tại Hà Nội oi nóng, không khí khô. Ảnh: PHÚC HẬU

Trưa 20-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ đang có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm phổ biến 55-60%.

Theo cơ quan khí tượng, trong các ngày 20 và 21-6, nắng nóng tại Bắc bộ chủ yếu xuất hiện ở khu vực đồng bằng và trung du, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 22 đến 24-6, nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp Bắc bộ, ngoại trừ 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các điểm có khả năng xuất hiện mức nhiệt 39 độ C tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình.

Tại Trung bộ, nắng nóng kéo dài liên tục trong những ngày tới ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Từ nay đến ngày 25-6, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng từ ngày 22 đến 25-6, nhiệt độ phổ biến ở mức 37-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Từ ngày 26-6, nắng nóng tại Trung bộ vẫn duy trì nhưng cường độ có xu hướng giảm dần.

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (°C) Thanh Hóa Tĩnh Gia 38,7 Nghệ An Tây Hiếu 38,6 Hà Tĩnh Hương Khê 38,6 Quảng Trị Đông Hà 38,2 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 38,1 Quảng Trị Đồng Hới 38 Thanh Hóa Như Xuân 37,8 Hà Tĩnh Kỳ Anh 37,7 TP Hà Nội Láng 37,6 Nghệ An Quỳ Hợp 37,6 Thanh Hóa Thanh Hóa 37,5 Nghệ An Đô Lương 37,5 Quảng Trị Tuyên Hóa 37,3 Nghệ An Vinh 37,2 Ninh Bình Ninh Bình 37 Ninh Bình Phủ Lý 36,9 TP Huế Nam Đông 36,8 Phú Thọ Chi Nê 36,5 Bắc Ninh Hiệp Hòa 36,5 Quảng Ngãi Ba Tơ 36,3 Bắc Ninh Bắc Ninh 36,2 TP Hà Nội Ba Vì 36,2 Sơn La Yên Châu 36 Phú Thọ Việt Trì 36 Phú Thọ Vĩnh Yên 36 Hưng Yên Hưng Yên 36 TP Đà Nẵng Tam Kỳ 35,8 Đắk Lắk Sơn Hòa 35,8 Quảng Ngãi Quảng Ngãi 35,6 TP Hải Phòng Chí Linh 35,5 Thái Nguyên Thái Nguyên 35,4 Lạng Sơn Hữu Lũng 35,2 TP Hải Phòng Bạch Long Vĩ 35,2 TP Đà Nẵng Đà Nẵng 35,2

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, chiều tối và đêm 20-6, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Tại khu vực phía Nam Tây nguyên và Nam bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

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