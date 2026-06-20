Hà Nội và nhiều nơi sắp chạm ngưỡng 39 độ C

Trưa 20-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ đang có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm phổ biến 55-60%.
Theo cơ quan khí tượng, trong các ngày 20 và 21-6, nắng nóng tại Bắc bộ chủ yếu xuất hiện ở khu vực đồng bằng và trung du, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Từ ngày 22 đến 24-6, nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp Bắc bộ, ngoại trừ 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Các điểm có khả năng xuất hiện mức nhiệt 39 độ C tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình.
Tại Trung bộ, nắng nóng kéo dài liên tục trong những ngày tới ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
Từ nay đến ngày 25-6, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng từ ngày 22 đến 25-6, nhiệt độ phổ biến ở mức 37-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.
Từ ngày 26-6, nắng nóng tại Trung bộ vẫn duy trì nhưng cường độ có xu hướng giảm dần.
|Địa phương
|Trạm đo
|Nhiệt độ (°C)
|Thanh Hóa
|Tĩnh Gia
|38,7
|Nghệ An
|Tây Hiếu
|38,6
|Hà Tĩnh
|Hương Khê
|38,6
|Quảng Trị
|Đông Hà
|38,2
|Hà Tĩnh
|Hà Tĩnh
|38,1
|Quảng Trị
|Đồng Hới
|38
|Thanh Hóa
|Như Xuân
|37,8
|Hà Tĩnh
|Kỳ Anh
|37,7
|TP Hà Nội
|Láng
|37,6
|Nghệ An
|Quỳ Hợp
|37,6
|Thanh Hóa
|Thanh Hóa
|37,5
|Nghệ An
|Đô Lương
|37,5
|Quảng Trị
|Tuyên Hóa
|37,3
|Nghệ An
|Vinh
|37,2
|Ninh Bình
|Ninh Bình
|37
|Ninh Bình
|Phủ Lý
|36,9
|TP Huế
|Nam Đông
|36,8
|Phú Thọ
|Chi Nê
|36,5
|Bắc Ninh
|Hiệp Hòa
|36,5
|Quảng Ngãi
|Ba Tơ
|36,3
|Bắc Ninh
|Bắc Ninh
|36,2
|TP Hà Nội
|Ba Vì
|36,2
|Sơn La
|Yên Châu
|36
|Phú Thọ
|Việt Trì
|36
|Phú Thọ
|Vĩnh Yên
|36
|Hưng Yên
|Hưng Yên
|36
|TP Đà Nẵng
|Tam Kỳ
|35,8
|Đắk Lắk
|Sơn Hòa
|35,8
|Quảng Ngãi
|Quảng Ngãi
|35,6
|TP Hải Phòng
|Chí Linh
|35,5
|Thái Nguyên
|Thái Nguyên
|35,4
|Lạng Sơn
|Hữu Lũng
|35,2
|TP Hải Phòng
|Bạch Long Vĩ
|35,2
|TP Đà Nẵng
|Đà Nẵng
|35,2
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, chiều tối và đêm 20-6, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.
Tại khu vực phía Nam Tây nguyên và Nam bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.