Hà Nội và TPHCM nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế trong chuyển đổi phương tiện giao thông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có kết luận về thực hiện kết luận, chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM; kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ yêu cầu Hà Nội và TPHCM cần công bố sớm lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ NN-MT tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường toàn diện với cách tiếp cận tổng thể đầy đủ các thành tố ô nhiễm (không khí, nước, chất thải rắn…), trước mắt tập trung cho xử lý ô nhiễm môi trường không khí.

kế hoạch cần bao gồm 34 bản kế hoạch cụ thể của các địa phương; chọn TP Hà Nội và TPHCM - 2 đô thị chịu áp lực ô nhiễm lớn nhất - làm trọng điểm để xây dựng với các giải pháp đột phá, từ đó nhân rộng cả nước; đặt ra chỉ số mục tiêu cần đạt cho 5 năm và lộ trình phải giảm và đạt được cho hàng năm.

Bộ NN-MT đề xuất chính sách hỗ trợ người dân thu gom, vận chuyển, tái sử dụng chất thải; chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt, phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm xử lý cho cấp cơ sở (chủ tịch UBND cấp xã, công an cấp xã) đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường tại cộng đồng (đốt rác thải, vi phạm tại công trường xây dựng...).

Bộ Y tế xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng, cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc xe điện lắp đặt tại nơi công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ….

Bộ Công an và cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM xây dựng, trình Chính phủ lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại (tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt năng lượng sạch…); đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu siết chặt quản lý đối với các phương tiện cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và sử dụng giao thông công cộng.

Ảnh minh họa

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp, đặc biệt công an cấp xã, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt rác thải sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp, vật liệu xây dựng không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường, nhất là các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường để xảy ra hậu quả nghiêm trọng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thu gom, xử lý rác thải.

UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM nghiên cứu, áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính trong quản lý, kiểm soát, chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch, không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường.

LÂM NGUYÊN