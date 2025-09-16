8 nhiệm vụ để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại TPHCM

Ngày 16-9, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn TPHCM.

Các cán bộ xã Vĩnh Lộc, TPHCM ra quân dọn vệ sinh trên địa bàn xã. Ảnh: THANH HIỀN

Theo kế hoạch, UBND TPHCM đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn TPHCM.

Thứ nhất, tăng cường công tác hoàn thiện thể chế, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, bảo đảm giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề môi trường cấp bách, nhất là ô nhiễm môi trường tại các đô thị, làng nghề, lưu vực sông và hệ thống thủy lợi.

Thứ hai, tổ chức kiểm tra kịp thời đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thứ ba, rà soát, công khai danh sách và đôn đốc các cơ sở sản xuất hoàn thành lắp đặt quan trắc môi trường liên tục tự động; công khai nội dung, tiến độ thời hạn thực hiện các chương trình, đề án, dự án môi trường.

Thứ tư, chủ động triển khai hệ thống camera giám sát môi trường và hệ thống giám sát tài nguyên nước tự động, trực tuyến. Công an Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức đầu tư, lắp đặt và khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh, camera giám sát phục vụ công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Thứ năm, xử lý và khắc phục nguồn ô nhiễm đối với các khu vực ô nhiễm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện xử lý triệt để; thúc đẩy đầu tư chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực, giảm thiểu tái chế chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thứ sáu, nghiên cứu đề xuất nâng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hoặc giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải và có cơ chế sử dụng nguồn kinh phí này chủ yếu để đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Thứ bảy, tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường nhằm sớm đạt được các mục tiêu kiểm soát, khắc phục ô nhiễm của Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030, đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu về môi trường nước, không khí.

Thứ tám, tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và vận động nhân dân bảo vệ môi trường.

THANH HIỀN