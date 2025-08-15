Hà Nội yêu cầu 126 xã, phường rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc xe điện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường của thành phố đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch...

Đồng thời yêu cầu khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu phương tiện ô tô, xe máy chạy bằng xăng, dầu và xe điện hiện có nhằm phục vụ công tác chuyển đổi phương tiện.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nên đề nghị các phường, xã tập trung thực hiện.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng nêu nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc, đó là ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng, như: bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND phường, xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên...

Hà Nội yêu cầu các xã, phường rà soát quỹ đất để lắp đặt các trạm sạc xe điện

Việc lựa chọn địa điểm trạm sạc cần đáp ứng nhu cầu thực tế gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ô tô điện; ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện. Các địa điểm trạm sạc phải có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác.

Phần lớn người dân Hà Nội vẫn sử dụng xe máy, ô tô chạy xăng làm phương tiện đi lại

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP Hà Nội thực hiện các biện pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 1-7-2026 không có xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe chạy bằng xăng, dầu) lưu thông trong Vành đai 1.

NGUYỄN QUỐC