Trưng bày nhiều phiên bản quý về tranh dân gian Huế tại Hà Nội

Chiều 6-2, tại Hà Nội, công chúng yêu văn hóa có dịp thưởng lãm nhiều phiên bản quý của dòng tranh dân gian Huế trong sự kiện “Liễn làng Chuồn - Sắc Xuân xứ Huế giữa lòng Hà Nội”.

Liễn làng Chuồn là một trong những dòng tranh dân gian đặc biệt ở Huế

Hoạt động do nhóm dự án “Phường Bách Nghệ” và “Về Làng” tổ chức. Sự kiện nằm trong hành trình phục dựng Liễn làng Chuồn, dòng tranh từng hiện diện trong đời sống văn hóa Huế xưa, nay được hồi sinh nhờ nỗ lực của những người trẻ với mong muốn nối dài mạch nguồn di sản Việt.

Nhiều phiên bản hoàn chỉnh của Liễn làng Chuồn lần đầu ra mắt người dân Hà Nội

Liễn làng Chuồn được phục dựng thành công thông qua sự kết nối tri thức liên vùng, kết hợp kỹ thuật khắc gỗ tinh xảo của làng Thanh Liễu (Hải Dương trước đây) với nghệ thuật in màu thủ công của các dòng tranh Đông Hồ, Hàng Trống.

Từ nền tảng truyền thống, nhóm dự án đã nghiên cứu, chắt lọc tư liệu và thực hành in ấn theo phương pháp cổ, tạo nên những tác phẩm vừa mang dáng dấp xưa, vừa phù hợp với không gian thờ tự và trưng bày đương đại.

Du khách trong nước và quốc tế được trải nghiệm cách làm dòng tranh dân gian đặc biệt này

Điểm nhấn của sự kiện là lần đầu tiên công chúng Hà Nội được chiêm ngưỡng phiên bản hoàn chỉnh nhất của Liễn làng Chuồn, gồm 5 tấm (Ngũ sự), so với bộ 3 tấm (Tam sơn) từng ra mắt tại Huế, phiên bản mới được bổ sung hai bức “Hạc ngự” và “Lưng Quy”.

Không gian trưng bày Liễn làng Chuồn được tổ chức tại Sofitel Legend Metropole Hanoi

Anh Ngô Quý Đức, trưởng nhóm dự án, chia sẻ: “Chúng tôi không muốn di sản chỉ nằm trong bảo tàng hay trong những câu chuyện kể đầy tiếc nuối. Đích đến của dự án là đưa di sản trở lại đời sống đương đại, gắn với sinh kế của người dân”.

Việc phục dựng Liễn làng Chuồn góp phần làm sống lại một dòng tranh dân gian đã mai một, đồng thời đóng góp vào nỗ lực bảo tồn tranh dân gian in mộc bản Việt Nam, với sự đồng hành của các nghệ nhân nhiều làng nghề.

HÀ NGUYỄN