Đến năm 2030, 100% taxi tại Hà Nội sử dụng năng lượng xanh

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, 100% taxi trên địa bàn Hà Nội sử dụng điện, năng lượng xanh, thành phố xây dựng cơ chế hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi lệ phí đăng ký, phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Theo kế hoạch, TP Hà Nội đặt mục tiêu chậm nhất đến năm 2030, 100% taxi trên địa bàn Hà Nội sử dụng điện, năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị.

Kế hoạch cũng nêu rõ, giai đoạn 2026 - 2030, TP Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ các đơn vị chuyển đổi xe taxi sử dụng xăng, dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền đến người dân hiểu và đồng thuận; triển khai xây dựng các trạm sạc tại các điểm đậu xe taxi.

TP Hà Nội đặt mục tiêu tới năm 2030, tất cả taxi sử dụng năng lượng xanh

Lộ trình cụ thể: năm 2026 đạt 63 - 64% taxi chạy điện, năm 2027 đạt 68 - 70%, năm 2028 đạt 74 - 77%, năm 2029 đạt 88 - 96%, năm 2030 đạt 100%. Giai đoạn sau năm 2030, Hà Nội tập trung hoàn thiện và duy trì các điều kiện khai thác ổn định đối với xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh, trong đó ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ.

UBND TP Hà Nội nêu rõ, việc chuyển đổi cần có lộ trình khả thi, nhất quán, phù hợp với điều kiện thực tiễn, khả năng tài chính của doanh nghiệp và điều kiện hạ tầng của thành phố; bảo đảm tính đồng bộ giữa phương tiện và hạ tầng cung cấp năng lượng, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi lệ phí đăng ký; phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc tại khu vực trung tâm, vành đai, sân bay, nhà ga, bến xe; gắn với triển khai vùng phát thải thấp và ứng dụng công nghệ trong quản lý, xếp hạng chất lượng dịch vụ taxi. Đồng thời giao Công an TP Hà Nội rà soát quy trình thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp đổi biển số định danh phục vụ chuyển đổi xe taxi.

MINH KHANG